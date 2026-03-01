Xã hội

Va chạm với xe đầu kéo, một người tử vong

Cú va chạm mạnh khiến ông nạn nhân tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn
Khoảng 15 giờ 23 phút ngày 1-3, tại Km1067+800 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua ngã tư Xuân Hòa, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị xảy ra va chạm giữa xe đầu kéo BKS 86H-024.12 kéo theo rơ moóc 86RM-0014 và xe máy không BKS do ông H.V.Tr. (trú bản Thúc, xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Lực lượng chức năng xã Cồn Tiên đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

HÀ THƯƠNG

