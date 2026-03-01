Tháng 3: Miền Bắc còn rét, miền Nam xuất hiện nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, trong tháng 3, miền Bắc còn xuất hiện đợt rét đậm đầu tháng, miền Nam nắng nóng từ đầu tháng và gia tăng vào cuối tháng, kèm khả năng mưa trái mùa cùng dông, lốc cục bộ.

Tháng 3, TPHCM và Đông Nam bộ gia tăng nắng nóng. Ảnh minh họa: NGUYÊN CHÂN

Ngày 1-3, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng - thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có báo cáo nhận định tình hình thời tiết tháng 3 trên phạm vi cả nước. Theo trung tâm này, nhiệt độ trung bình tháng 3, trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ.

Về lượng mưa, khu vực Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung bộ sẽ có tổng lượng mưa cao hơn TBNN 10-30mm, có nơi cao hơn trên 30mm. Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có tổng lượng mưa xấp xỉ TBNN.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, trong tháng 3, bão và áp thấp nhiệt đới ít khả năng xuất hiện trên Biển Đông. Cơ quan khí tượng - thủy văn cũng nhận định, không khí lạnh trong tháng 3 tiếp tục hoạt động và có xu hướng lệch Đông. Rét đậm, rét hại chủ yếu xảy ra trong nửa đầu tháng 3 tại vùng núi Bắc bộ. Tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù có thể duy trì tại khu vực Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ, ảnh hưởng đến tầm nhìn khi tham gia giao thông và sinh hoạt của người dân.

Trong tháng này, có thể xuất hiện các đợt mưa diện rộng tại Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk. Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ tiếp tục có một số đợt mưa trái mùa. Đồng thời, nắng nóng sẽ gia tăng tại miền Đông Nam bộ và đến cuối tháng có thể mở rộng sang miền Tây Nam bộ.

PHÚC VĂN