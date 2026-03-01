Nam bộ có mây, ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1-3, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định. Trời có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đến trưa và chiều, mây giảm, trời hửng nắng, tuy nhiên, đêm và sáng sớm trời lạnh.

Tại khu vực cao nguyên Trung bộ, thời tiết có sự biến động theo thời điểm trong ngày. Ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối 1-3, mưa rào xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi có dông. Mưa dông có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt ngoài trời.

Bắc bộ trưa và chiều giảm mây, trời hửng nắng

Các khu vực khác trên cả nước phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi bản tin dự báo, gia cố nhà cửa, biển hiệu, công trình tạm để giảm thiểu thiệt hại.

Ngành chức năng cũng khuyến cáo ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, đề phòng dông lốc bất ngờ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Theo TTXVN