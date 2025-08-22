Pháp luật

Đồng Nai: Phạt 7,5 triệu đồng người dùng trang bất động sản chia sẻ link cá độ

Ngày 22-8, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.V.T. (sinh năm 1993, ngụ tại xã Xuân Lộc) về hành vi cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung vi phạm quy định của pháp luật.

1000075065.jpg
Công an tỉnh Đồng Nai làm việc với ông L. V. T.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an xã Xuân Lộc tiến hành xác minh, làm rõ việc ông L.V.T. sử dụng trang thông tin điện tử “batdongsandautu.net.vn” để đăng tải thông tin giới thiệu, hướng dẫn, gắn đường dẫn liên kết đến trang nhà cái chuyên cung cấp các trò chơi đánh bạc, cá độ trực tuyến trên internet.

Hành vi của ông L.V.T. đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 99 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử: “Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung vi phạm quy định của pháp luật”, với mức phạt tiền 7.500.000 đồng đối với cá nhân.

