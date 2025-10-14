Kiều bào thương về đồng bào bão lũ

Gần nửa đêm chủ nhật, anh Huy Thắng ở Berlin báo tin vui: cộng đồng người Việt ở đây đã quyên góp được hơn 48.000EUR. Đây là hoạt động do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức kết hợp với Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Đức phát động để ủng hộ người dân vùng bị thiên tai tại quê nhà.

Trong sáng chủ nhật 12-10, những người bạn đồng niên trong Hội Rồng châu Âu 1976 cũng đồng loạt đưa tin sự kiện “Đêm nhạc thiện nguyện đặc biệt: Hướng về đồng bào nơi bão lũ” sẽ diễn ra từ 19 giờ 30 đến 23 giờ ngày 15-10 tại Trung tâm tổ chức sự kiện Đông Đô (Praha, CH Czech). Đây là sự kiện do Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CH Czech tổ chức.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và Liên hiệp hội người Việt Nam tại Đức tiếp nhận tiền quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lũ ở quê hương

Hiếm có sự kiện âm nhạc nào của người Việt ở nước ngoài mà thời gian lên ý tưởng cho đến khi thống nhất và công bố thực hiện chỉ chóng vánh trong một ngày, lại diễn ra giữa tuần chứ không phải cuối tuần. Vậy mà 3 tiếng sau khi thông báo chính thức, một thành viên của Ban tổ chức cho biết đã bán hết vé VIP (khoảng 120EUR/vé). Tại sự kiện nghệ thuật mang sứ mệnh rõ ràng này, Ban tổ chức không vận động quyên góp tại chỗ mà quyết định toàn bộ tiền thu được từ bán vé (sau khi trừ chi phí tổ chức) sẽ chuyển về quê hương giúp bà con khắc phục hậu quả bão lũ.

Từ cuối tuần qua, nhiều tổ chức hội đoàn của người Việt ở Hà Lan, Bỉ, Anh... cũng chính thức kêu gọi cũng như lên ý tưởng cho các sự kiện tổ chức quyên góp sao cho hiệu quả nhất, kịp thời nhất. Hội Doanh nghiệp và Doanh nhân Việt Nam tại Vương quốc Anh (VBUK) đang kêu gọi đóng góp (hạn cuối là ngày 31-10) để cứu trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm, y tế, sửa chữa nhà cửa và khôi phục sinh kế cho bà con vùng chịu lũ.

Chung tinh thần ấy, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan phát động kế hoạch nhận tiền quyên góp, thời gian từ 6-10 đến 30-10. Vào cuối tuần này, trùng với dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Bỉ thuộc Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ (UGVB) sẽ tổ chức vận động quyên góp ủng hộ nạn nhân bão lũ ở quê nhà. Chiếc hộp vẽ trái tim đỏ thân quen với dòng chữ “Giúp đỡ bà con bị bão lụt ở quê hương Việt Nam” luôn được chị Nguyễn Phượng - Trưởng Ban Phát triển cộng đồng của UGVB mang theo trong các sự kiện có kết hợp làm thiện nguyện. Chiếc hộp ấy trong suốt như tiêu chí mà chị Phượng chia sẻ với tôi: “Phải công khai em ạ”.

Tại Praha, Đinh Thị Kim Oanh, Trần Quỳnh Hoa cùng những người bạn và các chị em của mình (thuộc Hội người Việt Nam tại Trung tâm thương mại Sapa tham gia phát động phong trào quyên góp ủng hộ cho đồng bào bị lũ lụt ở Việt Nam) vừa có những ngày cuối tuần không nghỉ. Cách xa quê nhà vạn dặm nhưng cảm giác cứ nghèn nghẹn khi Kim Oanh xem đi xem lại hình ảnh một em bé vùng lũ bơi ra xin lọ dầu để thoa cho người bà: “Cảnh tượng ấy khiến tôi chỉ mong kêu gọi được thêm được nhiều sự hỗ trợ, bán được nhiều vé đêm nhạc thiện nguyện để chung tay gửi về giúp đồng bào mình”.

LÂM VĂN