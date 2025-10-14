Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sáng 14-10 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 – 14-10-2025), Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, và đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với Hội Nông dân giải phóng khu V.

Đại biểu đến dự đại hội sáng 14-10

Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Lương Quốc Đoàn cho biết, 34 tập thể và 266 cá nhân được tôn vinh, khen thưởng hôm nay là những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của hội. Những thành tích xuất sắc của cán bộ, hội viên, nông dân cả nước là lời chúc mừng tốt đẹp, ý nghĩa nhất gửi đến Hội Nông dân Việt Nam nhân kỷ niệm 95 năm thành lập.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu khai mạc

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định, sự phát triển của Hội Nông dân Việt Nam luôn gắn liền với từng giai đoạn lịch sử của đất nước, trải qua 8 kỳ đại hội với các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp qua từng nhiệm kỳ.

"Các cấp hội đã và đang nỗ lực phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", ông Lương Quốc Đoàn phát biểu.

Các đại biểu nông dân xuất sắc dự đại hội sáng nay 14-10

Trao tặng bằng khen cho những cá nhân, tập thể xuất sắc

Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội

Truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Hội Nông dân giải phóng khu V Hội Nông dân giải phóng miền Trung – Tây Nguyên (gọi tắt là Hội Nông dân giải phóng khu V) được thành lập ngày 21-4-1961 tại Chiến khu Đỗ Xá, Nước Oa, Trà Tân, Trà My, Quảng Nam (nay là xã Trà Tân, TP Đà Nẵng), với hơn 20 cán bộ đại diện cho 13 tỉnh, thành trước đây (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum). Trong suốt quá trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1961 - 1975), Hội Nông dân giải phóng khu V đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động quần chúng nông dân tham gia cách mạng, với nhiều phong trào nổi bật. Với những thành tích xuất sắc đạt được, Hội Nông dân giải phóng khu V đã thể hiện vai trò tiền phong, gương mẫu trong tổ chức, vận động nông dân thực hiện đường lối của Đảng và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử trước khi được giải thể vào năm 1975. Với thành tích đặc biệt xuất sắc, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đề nghị truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Hội Nông dân giải phóng khu V - đúng dịp kỷ niệm 95 năm thành lập hội và đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định truy tặng danh hiệu cao quý này.

