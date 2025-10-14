Lãnh đạo phường "cà phê sáng" với nhân dân: Tin tưởng, kỳ vọng vào thành công của đại hội

Phường Thủ Dầu Một (TPHCM) tổ chức mô hình “Cà phê sáng với nhân dân” tại 40 khu phố trên địa bàn vào thứ ba, thứ tư, thứ năm hàng tuần. Buổi cafe sáng nay, 14-10, sôi nổi hơn với những quan tâm đặc biệt dành cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đang diễn ra .

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thủ Dầu Một Phạm Văn Nồng trao đổi gần gũi với bà con nhân dân

Sáng 14-10, tại khu phố Chánh Nghĩa 4, đại diện lãnh đạo phường Thủ Dầu Một đã "cà phê sáng" với bà con.

Bên tách cà phê kết hợp bữa ăn sáng “0 đồng”, lãnh đạo phường đã trao đổi cởi mở với người dân, cán bộ khu phố Chánh Nghĩa 4 về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là những chính sách liên quan đến an sinh xã hội trong thời gian gần đây.

Bà Võ Thị Lý, Phó Chủ tịch UBND phường lắng nghe vướng mắc của người dân về tranh chấp dân sự

Vừa qua, để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và các sự kiện trọng đại của đất nước, phường Thủ Dầu Một đã ra mắt công trình “Đất Thủ muôn sắc hoa”. Theo đó, mỗi hộ gia đình tích cực tham gia trồng ít nhất một chậu hoa hoặc cây xanh góp phần tạo mỹ quan đô thị.

Bên ly cà phê sáng, người dân cùng trao đổi về các phiên họp của kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I đang diễn ra

Thông qua mô hình “Cà phê sáng với nhân dân”, nhiều ý kiến đã trao đổi, góp ý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, công tác giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I là kỳ đại hội quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân TPHCM

Bà Lý Kim Hoa, người dân khu phố Chánh Nghĩa 4, gửi gắm phường khắc phục những khó khăn trong giai đoạn đầu sáp nhập để tiếp tục có những giải pháp quản lý hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn.

Người dân khu phố Chánh Nghĩa 4 gửi gắm tin tưởng, kỳ vọng vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I

Lãnh đạo phường Thủ Dầu Một đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của người dân. Trước một số kiến nghị liên quan tranh chấp đất đai, xây dựng công trình không đúng quy định, lãnh đạo phường hướng dẫn người dân gửi hồ sơ đến bộ phận chuyên môn của phường theo đúng quy định.

Người dân phường Thủ Dầu Một xem trực tiếp Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM trên điện thoại

Chương trình "Cà phê sáng với nhân dân" sáng nay tổ chức đúng thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2035. Cán bộ khu phố và người dân đã bày tỏ sự quan tâm, niềm tin vào thành công của đại hội.

TÂM TRANG