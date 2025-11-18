Hải Phòng cam kết đầu tư các điểm đến để hút khách du lịch qua đường hàng không

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã thông tin về tình hình đầu tư, nâng cấp và khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; thảo luận về nhu cầu mở đường bay mới tới thành phố Hải Phòng và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đề xuất giải pháp, chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay mới tới Hải Phòng và kết nối với doanh nghiệp du lịch, địa phương lân cận để xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn nhằm thu hút thị trường khách du lịch qua đường hàng không.

Quang cảnh hội nghị

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhận định, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, phát triển du lịch không chỉ bó hẹp trong một tỉnh, một vùng mà vượt ra khỏi phạm vi hành chính của địa phương, khu vực và quốc gia. Do đó, việc liên kết phát triển du lịch là xu thế chung tất yếu.

Trong các phương tiện vận tải, hàng không là lựa chọn hàng đầu của du khách vì khả năng kết nối nhanh chóng và thuận tiện tới các điểm đến xa. Tuy nhiên, phương tiện vận tải này đang gặp những thách thức, như chi phí vận chuyển, giá vé tăng cao vào các dịp cao điểm hè, dịp lễ, làm giảm sức cạnh tranh của điểm đến và khó khăn cho các địa phương, doanh nghiệp du lịch. Bên cạnh đó, tình trạng hoãn, hủy chuyến cũng đang là vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng đến chất lượng toàn bộ tour du lịch.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Hải Phòng là thành phố có hạ tầng giao thông phát triển, với đầy đủ 5 loại hình giao thông: đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường biển và đường hàng không. Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi là một cảng hàng không quan trọng của miền Bắc, đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4E, đủ tiêu chuẩn đón các loại máy bay cỡ lớn.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo TP Hải Phòng khẳng định, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, đối tác trong ngành hàng không và du lịch phát triển, đồng thời sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, đầu tư nâng cấp các điểm đến để phục vụ du khách ngày càng chuyên nghiệp và chất lượng hơn.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho hay, hội nghị đã nhận diện rõ tiềm năng và định hướng phát triển của du lịch Hải Phòng - một hệ sinh thái đa dạng, giàu dư địa, với thế mạnh về biển đảo, nghỉ dưỡng cùng các di sản thiên nhiên, văn hóa được UNESCO công nhận.

Hội nghị đã khẳng định tầm quan trọng của hạ tầng giao thông đồng bộ, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Cát Bi với nhiều đường bay trong nước, quốc tế đã, đang và sẽ được khai thác hiệu quả.

“Sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành du lịch và hàng không sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho Hải Phòng, góp phần đưa du lịch Việt Nam đạt mục tiêu 25 triệu khách quốc tế năm 2025 và khẳng định vị thế điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới”, ông Nguyễn Trùng Khánh khẳng định.

Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tọa lạc tại phường Hải An, TP Hải Phòng, cách trung tâm thành phố khoảng 7km, cách các điểm du lịch như Đồ Sơn 25km, Cát Bà 50km và thuận tiện giao thông kết nối với Hạ Long, Quảng Ninh qua hệ thống đường cao tốc nối liền với Thủ đô Hà Nội. Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4E (theo tiêu chuẩn của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO). Từ năm 2022 đến nay, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã được Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chọn là cảng hàng không quốc tế đi đầu trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hiện, tại cảng hàng không này đã tích hợp hệ thống phần mềm làm thủ tục iCute của ACV nhằm tích hợp các hệ thống "check in" của các Hãng hàng không để khai thác linh hoạt các quầy check-in tại nhà ga. Từ ngày 15-7-2025, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi áp dụng công nghệ sinh trắc học toàn trình, cho phép hành khách làm thủ tục lên máy bay thông qua nhận diện khuôn mặt, không cần xuất trình giấy tờ tùy thân. Thời gian tới, cảng hàng không này sẽ lắp đặt hệ thống Camera AI trên toàn bộ nhà ga và khu vực sân đỗ máy bay. Hệ thống này ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tự động phát hiện hành vi bất thường, cảnh báo nguy cơ mất an ninh - an toàn, hỗ trợ giám sát phương tiện - trang thiết bị - hành khách - hành lý, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, phòng ngừa rủi ro và đảm bảo vận hành liên tục, hiệu quả.

ĐỖ TRUNG