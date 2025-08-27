Đồng Nai tổ chức truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ

Sáng 27-8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Nai (xã Đồng Tâm), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức dâng hương, viếng anh linh các liệt sĩ

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, thấm đẫm lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh, xúc động tưởng niệm và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến anh linh các liệt sĩ. Ông nhấn mạnh: “Dù chưa thể xác định được tên tuổi, quê quán của các anh, nhưng xin được gọi tên các anh là những người con của đất nước và hãy xem Đồng Nai như mảnh đất quê hương để yên nghỉ trong bình yên, lòng người và cỏ cây”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức di quách hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng

Được biết, trong tháng 8-2025, thực hiện kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đội K72 – đơn vị chuyên trách thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai – đã tiến hành khảo sát, cất bốc được 30 bộ hài cốt tại sân bay Lộc Ninh và xã Phước Sơn. Những di vật ít ỏi còn sót lại như chiếc bình tông, lọ dầu gió, đôi dép cao su, chiếc lược hay võng tăng... là những minh chứng sống động kể lại câu chuyện bi tráng về sự hy sinh âm thầm của những người lính năm xưa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức di quách hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng

Từ năm 2002 đến nay, Đội K72 đã không quản ngại gian khó, thực hiện hàng ngàn cuộc tìm kiếm trên khắp các vùng đất trong nước và nước bạn Campuchia. Kết quả, đã quy tập được 3.953 hài cốt liệt sĩ, trong đó, 3.242 bộ là của các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia và 711 bộ được tìm thấy trong nước.

Điều đáng trân trọng, trong 30 bộ hài cốt lần này, có 13 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để tiến hành giám định ADN. Đây là cơ sở để hy vọng có thể xác định danh tính, giúp các liệt sĩ “trở về” với gia đình. Công tác thu thập mẫu AND thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc đang được tiếp tục theo đề án của Chính phủ nhằm xây dựng ngân hàng gen quốc gia, phục vụ việc xác định hài cốt trong thời gian tới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức di quách hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng

Trước đó, vào ngày 26-8, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức đại lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang tỉnh. Đây không chỉ là nghi lễ tâm linh, mà còn là dịp để các thế hệ hôm nay tưởng nhớ, tri ân, khắc ghi truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Buổi lễ khép lại với nghi thức an táng trang trọng các hài cốt liệt sĩ vào lòng đất mẹ. Những nén nhang được thắp lên như lời tiễn biệt, như lời hứa rằng: Tổ quốc mãi khắc ghi công lao các anh, những người đã ngã xuống để đất nước được trường tồn và phát triển.

BÙI LIÊM