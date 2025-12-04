Lâm Đồng: Giải cứu 6 nhân viên đội khảo sát mắc kẹt giữa rừng do mưa lũ

6 nhân viên của đội khảo sát bị mắc kẹt trong rừng Ka Pét (tỉnh Lâm Đồng) suốt 1 đêm đã được giải cứu thành công.

Chiều 4-12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 6 thành viên của đội khảo sát, đo đạc dự án hồ chứa nước Ka Pét sau 1 đêm bị cô lập trong rừng do mưa lũ.

VIDEO: Lực lượng công an giải cứu 6 nhân viên đo đạc bị cô lập trong rừng do mưa lũ

Trước đó, ngày 3-12, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến nước sông Bà Bích dâng cao, chảy xiết. Lúc này, 6 thành viên của đội khảo sát, đo đạc dự án hồ chứa nước Ka Pét (khu vực rừng Hàm Thạnh, xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng) bị nước lũ cô lập, mắc kẹt trong đêm. Trong đó, có 2 người mất liên lạc khiến tình huống trở nên đặc biệt nguy cấp.

6 thành viên đội khảo sát bị cô lập trong rừng được giải cứu an toàn. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, đêm 3-12, Công an xã Hàm Thạnh lập tức triển khai lực lượng đến hiện trường. Sau nhiều nỗ lực kết nối, lực lượng chức năng liên lạc lại được với nhóm khảo sát, xác định cả 6 người đều an toàn nhưng bị kẹt giữa dòng nước lũ; 2 phương tiện và nhiều thiết bị đo đạc đã bị cuốn trôi.

Đến sáng 4-12, mưa lớn khiến dòng nước chảy xiết, chia cắt nhóm khảo sát thành 2 vị trí: 3 người trú tạm trên gò đất, 3 người mắc kẹt trên sườn núi. Nhận định tình hình cấp bách, Trưởng Công an xã Hàm Thạnh chỉ đạo huy động lực lượng Công an xã và An ninh trật tự cơ sở tiếp cận hiện trường, tổ chức phương án tiếp cận cả 2 nhóm.

Lực lượng cứu hộ đã bơi qua dòng nước xiết để tiếp cận nhóm bị kẹt trên núi, hỗ trợ đưa từng người xuống vị trí an toàn. Nhóm còn lại trên gò đất cũng được tiếp cận và di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm ngay sau đó. Đến trưa cùng ngày, toàn bộ 6 thành viên đội khảo sát đã được giải cứu an toàn.

TIẾN THẮNG