Xã hội

Đồng Nai: Trả lại tiền và vàng cho người phụ nữ đánh rơi

SGGPO

Công an xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai vừa trao trả túi xách cho chị Bùi Thị Mộng Thu (ngụ xã Lộc Quang, tỉnh Đồng Nai), bên trong có 1 nhẫn vàng, 1 thẻ ATM và số tiền 78,8 triệu đồng do người dân nhặt được mang đến giao nộp.

Trước đó, trưa 28-1, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (ngụ thôn Ninh Phú, xã Lộc Ninh) nhặt được một túi xách nữ màu đen phía trước cửa hàng bán tạp hóa nhà mình. Kiểm tra bên trong, chị phát hiện có nhiều tiền và 1 nhẫn vàng, 1 thẻ ATM mang tên Bùi Thị Mộng Thu nên đã giao nộp toàn bộ tài sản cho Công an xã Lộc Ninh.

622147142_927178286316958_7928843657149418047_n.jpg
Trao trả tài sản cho người đánh rơi. Ảnh: CATĐN

Chỉ sau 2 giờ, công an xã đã xác định được chủ nhân của túi xách và mời đến trụ sở nhận lại. Chị Thu cho biết, trưa 28-1 có đi mua hàng tại thôn Ninh Phú, khi về đến nhà mới phát hiện mình đánh rơi túi xách lúc nào không hay. Ngay sau khi phát hiện bị mất túi xách, chị đã đi tìm kiếm nhưng không tìm lại được.

PHÚ NGÂN

Từ khóa

Thôn Ninh Phú Công an xã Lộc Ninh Bùi Thị Mộng Thu Nguyễn Thị Thu Thủy Lộc Ninh Nhẫn vàng Túi xách Hàng tạp hóa Thẻ ATM Tạp hóa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn