Đồng Nai: Trả lại tiền và vàng cho người phụ nữ đánh rơi

Trước đó, trưa 28-1, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (ngụ thôn Ninh Phú, xã Lộc Ninh) nhặt được một túi xách nữ màu đen phía trước cửa hàng bán tạp hóa nhà mình. Kiểm tra bên trong, chị phát hiện có nhiều tiền và 1 nhẫn vàng, 1 thẻ ATM mang tên Bùi Thị Mộng Thu nên đã giao nộp toàn bộ tài sản cho Công an xã Lộc Ninh.
Chỉ sau 2 giờ, công an xã đã xác định được chủ nhân của túi xách và mời đến trụ sở nhận lại. Chị Thu cho biết, trưa 28-1 có đi mua hàng tại thôn Ninh Phú, khi về đến nhà mới phát hiện mình đánh rơi túi xách lúc nào không hay. Ngay sau khi phát hiện bị mất túi xách, chị đã đi tìm kiếm nhưng không tìm lại được.