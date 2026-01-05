Nhiều vi phạm trong dự án nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Quá trình thanh tra, cơ quan thanh tra xác định trong quá trình thực hiện dự án nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đã có nhiều thiếu sót, vi phạm.

Chiều 5-1, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với dự án trên.

Theo cơ quan thanh tra, dự án đầu tư nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trên địa phận TP Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 được Bộ GTVT trước đây quyết định đầu tư, nhằm mục tiêu nâng cao năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu vận tải trên tuyến trục dọc phía Tây của khu vực, nhằm phát huy hiệu quả các dự án đầu tư trong vùng ĐBSCL, từng bước nâng cấp tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi theo tiêu chuẩn đường cao tốc.

Dự án nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi được khánh thành trong tháng 12-2025

Trong quá trình thực hiện dự án, Bộ GTVT trước đây đã chỉ đạo việc lựa chọn thời điểm, quy mô đầu tư và quản lý chất lượng công trình. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã triển khai dự án theo phương án vừa thi công vừa đảm bảo lưu thông trên tuyến, đến thời điểm kết thúc thanh tra (tháng 9-2025), dự án đang triển khai thi công.

Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ thấy còn một số thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm. Trong đó, việc phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư: chưa rà soát, hoàn thiện phân kỳ đầu tư, quy hoạch được duyệt; quá trình lập, phê duyệt dự án không đánh giá chính xác tình trạng lún của công trình theo tiêu chuẩn thiết kế; không cập nhật giá xăng, dầu, nhựa đường tại thời điểm phê duyệt tổng mức đầu tư… làm tăng tổng mức đầu tư.

Cơ quan thanh tra xác định, có nội dung không phù hợp với quyết định đầu tư, không đúng quy định pháp luật về xây dựng; số liệu quan trắc lún làm cơ sở tính toán còn chưa đầy đủ, bao quát, đảm bảo tin cậy; công tác khảo sát còn chưa đầy đủ; thiết kế chiều dài đổi dốc và phạm vi xử lý đoạn tiếp giáp cống chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế; chưa lập chi tiết dự toán chi phí quan trắc bổ sung theo quy định; lập phê duyệt dự toán còn chưa đúng, trùng lắp về khối lượng làm tăng giá trị tạm tính là hơn 10,7 tỷ đồng, tăng giá trị hợp đồng tạm tính hơn 4,2 tỷ đồng.

Quá trình thanh tra còn xác định, tình trạng lún của nền đường đã vượt thiết kế của dự án giai đoạn 1, có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng công trình khi khai thác, tuy nhiên chủ đầu tư chưa thực hiện đánh giá, xác định đầy đủ tình trạng lún để có giải pháp xử lý, thiết kế phù hợp cho giai đoạn tiếp theo.

Cơ quan thanh tra còn chỉ ra việc bố trí vốn, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành còn để xảy ra một số thiếu sót, khuyết điểm trong quản lý xây dựng công trình chưa đúng tiêu chuẩn, quy định; quản lý hợp đồng tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chưa chặt chẽ theo quy định.

Những tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc Bộ GTVT trước đây, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng nghiên cứu, rà soát, bổ sung tiêu chuẩn về thiết kế các dự án giao thông trên khu vực nền đất yếu phù hợp với khu vực ĐBSCL để làm cơ sở thiết kế, thi công các dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả; rà soát quy hoạch tổng thể mạng lưới đường bộ khu vực ĐBSCL, trong đó có tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Đồng thời, cơ quan thanh tra đề nghị tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm nêu trên.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị Bộ Xây dựng hoàn thiện phân kỳ đầu tư để có kế hoạch đầu tư tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; chấn chỉnh việc lập, phê duyệt tổng mức đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa đảm bảo quy định pháp luật.

Dự án nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi có tổng mức đầu tư 750 tỷ đồng, thuộc dự án nhóm B, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025. Dự án triển khai từ năm 2022 đến năm 2025. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận. Tổng chiều dài của dự án là 51,5km.

ĐỖ TRUNG