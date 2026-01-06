Đề xuất điểm nối cao tốc TPHCM – Mộc Bài với Phnom Penh – Bavet

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản kiến nghị gửi Bộ Xây dựng về phương án khớp nối tuyến cao tốc TPHCM – Mộc Bài với cao tốc Phnom Penh – Bavet của Campuchia.

Xe chờ thông quan tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài

Theo đề xuất, điểm kết nối được lựa chọn là Cột mốc 170, cách Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài khoảng 3,5km. Vị trí này nằm trong quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đến năm 2045 đã được Thủ tướng phê duyệt, thuận lợi cho việc tận dụng hạ tầng kiểm soát, nhân lực hải quan và biên phòng hiện có.

Trong khi đó, nếu kết nối tại Cột mốc 164 – một trong hai phương án được xem xét – vị trí này chưa phù hợp quy hoạch, đồng thời phải đầu tư mới một cặp cửa khẩu và gần 18km tuyến cao tốc, với kinh phí dự kiến khoảng 6.800 tỷ đồng.

Từ các phân tích trên, UBND tỉnh Tây Ninh thống nhất phương án kết nối tuyến cao tốc TPHCM – Mộc Bài với cao tốc Phnom Penh – Bavet tại Cột mốc 170, bên cạnh điểm kết nối chính tại Cột mốc 171 trong khu vực cửa khẩu Mộc Bài.

Ngoài ra, tỉnh Tây Ninh cho biết đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 dự án phát triển hạ tầng cửa khẩu Mộc Bài với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng, tập trung mở rộng quốc lộ 22, nâng cấp trạm kiểm soát liên hợp và hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, nhằm chuẩn bị cho việc gia tăng lưu lượng giao thông và thương mại giữa hai nước.

QUANG VINH