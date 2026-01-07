Xã hội

Giao thông

Khánh Hòa: Xử phạt nhiều xe tải chở đất đá để rơi xuống đường

SGGPO

Ngày 7-1, Phòng CSGT - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã lập biên bản xử phạt 16 trường hợp ô tô tải vi phạm các lỗi như: chở hàng vượt trọng tải cho phép, chuyển làn đường và chuyển hướng không đúng quy định, chở vật liệu xây dựng để rơi vãi xuống đường.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 85 triệu đồng; đồng thời trừ điểm giấy phép lái xe đối với 4 trường hợp vi phạm.

Ảnh màn hình 2026-01-07 lúc 11.04.51.png
Lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm. Ảnh: CACC

Trước đó, người dân địa phương phản ánh đến cơ quan chức năng về tình trạng xe tải vận chuyển đất đá hoạt động dày đặc, gây ô nhiễm trên một số tuyến đường trọng điểm của địa phương. Cụ thể, một số xe tải chở đất đá thường xuyên lưu thông trên tỉnh lộ 3 và đại lộ Nguyễn Tất Thành khiến đất đá rơi vãi xuống mặt đường, gây ô nhiễm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm trên các tuyến đường nêu trên.

Phòng CSGT - Công an tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường, nhằm hạn chế ô nhiễm, bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Tin liên quan
HIẾU GIANG

Từ khóa

Khánh Hòa CSGT vi phạm hành chính Nha Trang Công an tỉnh Khánh Hòa ô nhiễm môi trường xe quá tải chở đất đá rơi vãi

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn