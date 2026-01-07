Khánh Hòa: Xử phạt nhiều xe tải chở đất đá để rơi xuống đường

Ngày 7-1, Phòng CSGT - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã lập biên bản xử phạt 16 trường hợp ô tô tải vi phạm các lỗi như: chở hàng vượt trọng tải cho phép, chuyển làn đường và chuyển hướng không đúng quy định, chở vật liệu xây dựng để rơi vãi xuống đường.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 85 triệu đồng; đồng thời trừ điểm giấy phép lái xe đối với 4 trường hợp vi phạm.

Lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm. Ảnh: CACC

Trước đó, người dân địa phương phản ánh đến cơ quan chức năng về tình trạng xe tải vận chuyển đất đá hoạt động dày đặc, gây ô nhiễm trên một số tuyến đường trọng điểm của địa phương. Cụ thể, một số xe tải chở đất đá thường xuyên lưu thông trên tỉnh lộ 3 và đại lộ Nguyễn Tất Thành khiến đất đá rơi vãi xuống mặt đường, gây ô nhiễm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm trên các tuyến đường nêu trên.

Phòng CSGT - Công an tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường, nhằm hạn chế ô nhiễm, bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

HIẾU GIANG