Đồng Nai: Xử lý đối tượng thông tin sai sự thật mưa lũ gây ngập cầu Hóa An

Công an tỉnh Đồng Nai mời làm việc và lập biên bản xử lý đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình mưa lũ gây ngập cầu Hóa An.

Công an phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai mời làm việc và lập biên bản đối tượng thông tin sai sự thật về mưa lũ. Ảnh: CAT
Ngày 23-11, Công an phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Q.V.T (sinh năm 1996, ngụ tại xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật về tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm mục đích câu like. Nội dung thông tin đăng tải đã gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Trước đó, ngày 22-11, Q.V.T đã sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook "Quách Tương" để đăng tải thông tin sai sự thật về việc lũ lụt làm ngập cầu Hóa An (phường Biên Hòa).

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Biên Hòa đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng xác minh, làm rõ chủ thể và mời đương sự làm việc để làm rõ sai phạm. Làm việc với cơ quan Công an, Q.V.T đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện xoá bỏ các bài viết trên trang mạng cá nhân và cam kết không tái phạm.

Công an Phường Biên Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” quy định tại: điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị Định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ.

Công an phường Biên Hòa khuyến cáo, các tổ chức cá nhân tham gia các hoạt động trên không gian mạng phải tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật, cung cấp, chia sẻ nội dung thông tin trên mạng.

PHÚ NGÂN

