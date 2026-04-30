Ùn tắc giao thông từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam trong ngày 30-4

Đến 14 giờ chiều 30-4, tuyến đường từ cửa ngõ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam vẫn chưa hết ùn tắc, các phương tiện phải di chuyển rất chậm để ra khỏi nội đô.

Tình trạng ùn tắc kéo dài trên tuyến đường Nguyễn Xiển (TP Hà Nội).

Từ sáng 30-4, tình trạng ùn tắc kéo dài đã xảy ra trên tuyến đường Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm hướng ra đường Giải phóng. Các phương tiện ô tô, xe máy đi lấn làn nhau và nhích từng chút. Nhiều hành khách không vào bến mà đứng ven đường đợi xe khiến giao thông thêm phức tạp.

Tình trạng ùn tắc kéo dài trên tuyến đường Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm hướng ra đường Giải phóng.

Nhiều hành khách không vào bến mà đứng ven đường đợi xe.

Tại tuyến đường Giải Phóng hướng đi Quốc lộ 1 và đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tình trạng ùn tắc kéo dài từ sáng sớm đến đầu giờ chiều mới có dấu hiệu hạ nhiệt.

Phương tiện ken đặc trên tuyến đường Giải Phóng hướng đi Quốc lộ 1 và đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, nhiều đoạn đường vành đai 3 trên cao đoạn qua Khu đô thị Linh Đàm để di chuyển vào đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Cầu Giẽ - Ninh Bình vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ.

Ùn tắc trên đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Phường Tam Điệp (Ninh Bình).

Đặc biệt, nhiều đoạn trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam đã bị ùn tắc kéo dài đến chiều 30-4, điển hình là các đoạn qua Phường Phủ Lý, Phường Tam Điệp (Ninh Bình)... Nhiều người dân phản ánh đi từ Hà Nội về đến Nghệ An mất 7 đến 8 tiếng.

MINH DUY