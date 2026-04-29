Cục CSGT yêu cầu giảm tốc cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu xuống 80 km/giờ trước giờ thông xe

Ngày 28-4, Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT) thống nhất chủ trương thông xe tạm cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu phục vụ nhu cầu đi lại dịp lễ 30-4 và 1-5, đồng thời yêu cầu giảm tốc độ khai thác xuống 80 km/giờ và hoàn thiện đồng bộ các điều kiện an toàn trước khi vận hành.

Một đoạn cao tốc đã có biển báo, điện chiếu sáng hoàn chỉnh.

Cùng với việc chấp thuận phương án khai thác tạm, Cục CSGT nhấn mạnh yêu cầu điều chỉnh tốc độ tối đa từ 100km/giờ xuống 80km/giờ trong giai đoạn đầu, nhằm phù hợp với điều kiện hạ tầng chưa hoàn thiện và hạn chế rủi ro khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

Phương án phân làn phải được tổ chức rõ ràng trên toàn tuyến: làn sát dải phân cách giữa dành cho xe con, làn còn lại cho các phương tiện khác. Đồng thời, cần sơn ký hiệu tốc độ trực tiếp lên mặt đường để tăng tính trực quan, giúp tài xế dễ nhận diện khi lưu thông.

Cục CSGT yêu cầu khắc phục dứt điểm các tồn tại kỹ thuật trước khi thông xe. Trong đó, khu vực đường Bưng Môn – điểm kết nối từ Quốc lộ 51 vào cao tốc – được xác định là vị trí trọng điểm cần tổ chức lại giao thông, đặc biệt tại nút giao dạng ngã 5 và khu vực chân cầu vượt.

Chỉ dẫn rõ ràng trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Hệ thống vạch sơn, biển báo chỉ dẫn, biển cấm phương tiện không đủ điều kiện phải được hoàn thiện; tăng cường phản quang tại dải phân cách cứng. Các nhánh chưa khai thác phải được che chắn, tháo dỡ biển báo gây nhầm lẫn để tránh phương tiện đi sai hướng.

Đáng chú ý, các vị trí hàng rào bị hở phải được khép kín hoàn toàn nhằm ngăn người dân, xe máy hoặc gia súc xâm nhập vào cao tốc – nguy cơ tiềm ẩn tai nạn nghiêm trọng. Bên cạnh đó, chênh lệch cao độ khoảng 5cm giữa làn dừng khẩn cấp và làn chính phải được xử lý dứt điểm để bảo đảm an toàn khi phương tiện chuyển làn.

Cục CSGT cũng yêu cầu bổ sung đồng bộ hệ thống chiếu sáng tại nút giao, đoạn cong; lắp đặt đầy đủ biển cấm dừng đỗ, biển báo nhập làn, số điện thoại cứu hộ. Phương án tổ chức giao thông phải làm rõ cơ chế tuần tra, vị trí chốt trực, bãi tạm giữ phương tiện; các tình huống đặc biệt như phân luồng, cho xe đi ngược chiều khi cứu nạn phải do lực lượng CSGT trực tiếp điều hành.

Ngoài ra, việc triển khai hệ thống giám sát giao thông thông minh (ITS), kiểm soát tải trọng và chia sẻ dữ liệu camera về Cục CSGT được xác định là yêu cầu bắt buộc, hướng tới quản lý hiện đại ngay từ giai đoạn đầu khai thác.

Một đoạn đường Bưng Môn

Song song đó, cần thiết lập quy chế phối hợp giữa CSGT – đơn vị vận hành – cơ sở y tế địa phương, kèm danh sách các điểm cứu hộ và bệnh viện gần nhất dọc tuyến, nhằm bảo đảm ứng phó nhanh khi xảy ra sự cố.

Trên cơ sở các điều kiện nêu trên, Cục CSGT thống nhất cho phép thông xe tạm đoạn tuyến thuộc dự án thành phần 2 và 3 từ ngày 29-4 (dự kiến lúc 17 giờ). Tuy nhiên, chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về điều kiện an toàn kỹ thuật và tổ chức giao thông trong suốt quá trình khai thác tạm.

Trong thời gian vận hành, lực lượng CSGT tại TPHCM và Đồng Nai sẽ phối hợp thường trực tại các nút giao.

THÀNH HUY