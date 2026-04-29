Chính thức thông xe hơn 178km đường cao tốc qua Quảng Ngãi, Gia Lai

Trưa 29-4, đồng loạt 3 dự án thành phần đường cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, Hoài Nhơn – Quy Nhơn và Quy Nhơn – Chí Thạnh (đoạn qua các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai) mở chốt, chính thức thông xe, đưa vào khai thác vận hành.

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, sáng và trưa cùng ngày, tại các nút giao từ quốc lộ 1A, quốc lộ 19C, quốc lộ 19, quốc lộ 19B kết nối với cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn qua tỉnh Gia Lai, nhiều phương tiện đã chờ sẵn thời điểm thông xe.

Giờ phút đầy xúc động khi hơn 178km đường cao tốc qua Gia Lai, Quảng Ngãi chính thức thông xe sau bao tháng lỡ hẹn.

Đúng 11 giờ 30 phút, tại nút giao quốc lộ 19B nhập làn vào cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn (gần sân bay Phù Cát), rào chắn được mở. Nhiều tài xế hồ hởi “khai trương” tuyến cao tốc mới qua Gia Lai.

Các phương tiện lưu thông vào nút giao quốc lộ 1A với đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh

Anh Bùi Quang Dương (tài xế ở Hà Nội) cho biết, anh đưa gia đình đi xuyên Việt và may mắn là một trong những người đầu tiên trải nghiệm tuyến cao tốc mới.

"Việc di chuyển trên cao tốc giúp rút ngắn đáng kể thời gian, tiết kiệm nhiên liệu, giảm nguy cơ ùn tắc so với quốc lộ 1A. Trước đây, đi 100km trên quốc lộ 1A có thể mất gần 3 giờ, nay chỉ hơn 1 giờ, tiết kiệm khoảng hai phần ba thời gian, giảm mệt mỏi và tăng hiệu quả vận tải, du lịch", anh Dương cho biết.

Các phương tiện chờ thông xe tại nút giao quốc lộ 19B với đường cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn



Ông Phạm Ngọc Thái (78 tuổi, cựu chiến binh quê Thái Bình) chia sẻ, dịp lễ 30-4, 1-5 ông cùng gia đình trở lại chiến trường xưa ở khu vực Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai). Lần trở lại chiến trường xưa, chứng kiến hạ tầng, đường cao tốc trên mọi miền đất nước phát triển mạnh mẽ, càng khiến người cựu binh thêm tự hào trước những đổi thay của đất nước.

Cựu binh Phạm Ngọc Thái bày tỏ niềm vui, tự hào vì hạ tầng đất nước phát triển nhanh chóng, thuận tiện cho người dân

Tại nút giao quốc lộ 1A nhập làn cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh (phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai), lực lượng chức năng cũng túc trực để hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn.

Theo đại diện chủ đầu tư, tổng chiều dài đường cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Ngãi, Gia Lai đưa vào thông xe chính thức đợt này là 178,1km. Trong đó, dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn dài 88km; dự án Hoài Nhơn – Quy Nhơn 70,1km; dự án Quy Nhơn – Chí Thạnh hơn 20km; tốc độ lưu thông cho phép tối đa 90km/giờ tại cả 3 dự án.

Phương tiện lưu thông qua hầm xuyên núi Sơn Triệu vào giờ thông xe

Đại diện nhà thầu cho biết, sau thông xe, các gói thầu sẽ bàn giao cho Khu Quản lý đường bộ 3 (Cục Đường bộ Việt Nam) phối hợp Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tiếp quản, vận hành.

Nút giao tại đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đấu nối ra quốc lộ 1A chính thức thông xe, vận hành

Phương tiện lưu thông vào đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh vào trưa 29-4

Theo một lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ 3, quá trình thông xe những ngày đầu, đơn vị vẫn duy trì lực lượng ở các nút giao quan trọng để hướng dẫn người tham gia giao thông, xử lý các tình huống phát sinh. Sau khi thông xe, các nhà thầu tiếp tục hoàn tất những hạng mục cuối cùng, nhất là trạm dừng nghỉ, điểm đấu nối, nút giao...

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường trước giờ thông xe

Các tài xế chờ đợi giờ phút thông xe vào đường cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Bên trong hầm cao tốc Sơn Triệu đã hoàn thành và thông xe chính thức

Phương tiện lưu thông vào đường cao tốc qua Gia Lai

Hầm cao tốc xuyên núi Bình Đê dài 3,2km chính thức thông xe

Nút giao giữa quốc lộ 19C với đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh chính thức đưa vào vận hành

Quá trình thông xe từ ngày 29-4 đến 6-5, đơn vị chức năng vẫn duy trì để đảm bảo giao thông, hướng dẫn tài xế và xử lý các tình huống phát sinh

NGỌC OAI