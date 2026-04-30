Ngày đầu nghỉ lễ, cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn khiến 18 người chết

Chiều 30-4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin, ngày đầu nghỉ lễ 30-4 và 1-5, cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 22 người. Tuy vậy, so với cùng kỳ năm trước, giảm cả 3 tiêu chí.

Các vụ tai nạn giao thông và số người chết trong ngày đầu nghỉ lễ đều xảy ra trên tuyến đường bộ.

Camera ghi lại hình ảnh chiếc xe ô tô đi sai làn đường. Ảnh: CACC

Cũng trong ngày, công an các địa phương phát hiện hơn 13.200 trường hợp vi phạm, đã lập biên bản xử lý hơn 13.100 trường hợp; qua đó tạm giữ 70 xe ô tô, hơn 2.400 xe mô tô cùng 230 phương tiện khác. Lực lượng chức năng cũng đã tước 321 giấy phép lái xe các loại và tiến hành trừ điểm trên giấy phép lái xe đối với gần 2.000 trường hợp. Ngày đầu nghỉ lễ, công an các địa phương đã phát hiện hơn 2.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 3.200 trường hợp vi phạm về tốc độ; có 8 trường hợp sử dụng ma túy…

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra hành chính các chủ phương tiện trong ngày đầu nghỉ lễ

Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông, ngày đầu nghỉ lễ, các đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện 433 trường hợp vi phạm, lập biên bản 115 trường hợp.

ĐỖ TRUNG