Tây Ninh: Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, quốc lộ 1 kẹt xe kéo dài
SGGPO
Do người dân đổ về quê nghỉ lễ, từ tối 29 đến sáng 30-4, lưu lượng giao thông trên quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Tây Ninh tăng đột biến, phương tiện di chuyển chậm. Nhiều đoạn cao điểm xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ, xe cộ "nối đuôi" nhau dài cả km.
Theo ghi nhận, sáng 30-4, trên quốc lộ 1 đoạn cửa ngõ giáp ranh giữa TPHCM và tỉnh Tây Ninh, tình trạng ùn ứ, kẹt xe tăng khi người dân bắt đầu kỳ nghỉ lễ.
Nhiều thời điểm, dòng xe nối đuôi nhau di chuyển chậm, đặc biệt tại các nút giao có đèn tín hiệu giao thông như ngã tư Long Kim, cầu Bến Lức, ngã tư Nhựt Chánh, phương tiện phải nhích từng chút một do mật độ xe dồn về cùng lúc.
Đến gần trưa, các giao lộ và một số đoạn đường xảy ra tình trạng ùn ứ. Có đoạn chỉ vài km nhưng người dân phải tốn nhiều thời gian mới có thể di chuyển qua.
Lực lượng chức năng đã tăng cường điều tiết, phân luồng tại các điểm nóng nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài, đồng thời hỗ trợ phương tiện lưu thông qua khu vực cửa ngõ.