Tây Ninh: Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, quốc lộ 1 kẹt xe kéo dài

Do người dân đổ về quê nghỉ lễ, từ tối 29 đến sáng 30-4, lưu lượng giao thông trên quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Tây Ninh tăng đột biến, phương tiện di chuyển chậm. Nhiều đoạn cao điểm xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ, xe cộ "nối đuôi" nhau dài cả km.

Dòng xe nối đuôi nhau trên cầu Bến Lức, tỉnh Tây Ninh

Theo ghi nhận, sáng 30-4, trên quốc lộ 1 đoạn cửa ngõ giáp ranh giữa TPHCM và tỉnh Tây Ninh, tình trạng ùn ứ, kẹt xe tăng khi người dân bắt đầu kỳ nghỉ lễ.

Nhiều thời điểm, dòng xe nối đuôi nhau di chuyển chậm, đặc biệt tại các nút giao có đèn tín hiệu giao thông như ngã tư Long Kim, cầu Bến Lức, ngã tư Nhựt Chánh, phương tiện phải nhích từng chút một do mật độ xe dồn về cùng lúc.

Sáng 30-4, quốc lộ 51, đoạn gần nút giao với quốc lộ 62 qua phường Long An ùn ứ, phương tiện nhích từng chút một

Quốc lộ 1 từ TPHCM về miền Tây ùn ứ, trong khi đó hướng ngược lại thông thoáng, vắng vẻ

Đến gần trưa, các giao lộ và một số đoạn đường xảy ra tình trạng ùn ứ. Có đoạn chỉ vài km nhưng người dân phải tốn nhiều thời gian mới có thể di chuyển qua.

Tình trạng ùn ứ, xe cộ nối đuôi kéo dài xảy ra nhiều ở các nút giao trọng điểm, có đèn tín hiệu giao thông

Tình trạng kẹt xe kèm thời tiết oi bức khiến nhiều người dân tỏ ra mệt mỏi. Một số người tận dụng thời gian ăn, uống ngay khi đang di chuyển để tiết kiệm thời gian

Lực lượng chức năng đã tăng cường điều tiết, phân luồng tại các điểm nóng nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài, đồng thời hỗ trợ phương tiện lưu thông qua khu vực cửa ngõ.

QUANG VINH