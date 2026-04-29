Giao thông các cửa ngõ ùn tắc nghiêm trọng

Tối 29-4, tình trạng ùn tắc giao thông trên đường Kinh Dương Vương đang diễn ra hết sức nghiêm trọng, đặc biệt tại đoạn từ khu vực bến xe Miền Tây đến vòng xoay Nguyễn Văn Linh và kéo dài đến đường dẫn lên cao tốc TPHCM – Trung Lương.

Ghi nhận vào lúc 19 giờ ngày 29-4, tình trạng ùn tắc giao thông trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc) diễn ra hết sức nghiêm trọng, đặc biệt tại đoạn từ khu vực bến xe miền Tây đến vòng xoay Nguyễn Văn Linh và kéo dài đến đường dẫn lên cao tốc TPHCM – Trung Lương. Tình trạng ùn ứ đã bắt đầu diễn ra từ khoảng 16 giờ cùng ngày khi lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến dẫn đến tình trạng quá tải kéo dài cho đến tối.

Phương tiện nhích từng chút một trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Các loại phương tiện từ ô tô, xe khách, xe tải đến xe máy chen chúc kín cả lòng đường lẫn vỉa hè. Dòng xe di chuyển chậm, nhiều thời điểm gần như đứng yên. Nhiều hành khách xách vali len lỏi giữa dòng xe để vào bến xe Miền Tây cho kịp giờ khởi hành.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cùng Thanh niên xung phong đã có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông, nhưng do áp lực lưu lượng phương tiện đổ về cửa ngõ phía Tây khiến tình hình vẫn chưa được cải thiện.

Phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Ảnh: QUỐC HÙNG

Từ 17 giờ, dòng phương tiện bắt đầu đổ về các tuyến quốc lộ 1 và cao tốc hướng đi các tỉnh miền Tây, Đông Nam bộ. Trên tuyến đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ cầu đi bộ số 2 đến các giao lộ Lê Khả Phiêu – Hưng Nhơn và Lê Khả Phiêu – Dương Đình Cúc, xe cộ nối đuôi nhau di chuyển chậm.

Tại nút giao An Phú và tuyến đường dẫn vào cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, ngay từ 16 giờ đã xuất hiện tình trạng phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm từng đoạn. Lưu lượng xe tăng đột biến khiến thời gian di chuyển kéo dài đáng kể so với ngày thường, đặc biệt trên các tuyến đến các điểm du lịch như: Vũng Tàu, Phan Thiết, Mũi Né...

Nhiều người dân cho biết dù đã chủ động xuất phát sớm nhưng vẫn không tránh khỏi kẹt xe khi lưu thông qua các điểm “nóng”.

Nhiều hành khách kéo vali đi bộ để kịp giờ lên xe. Ảnh: QUỐC HÙNG

QUỐC HÙNG