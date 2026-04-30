Thông xe cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung

Sáng 30-4, cầu vượt cửa biển Thuận An - cây cầu dài nhất miền Trung tính đến thời điểm hiện tại chính thức thông xe.

Ông Nguyễn Đăng Trường, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế cho biết, từ 6 giờ 30 sáng 30-4, cầu vượt cửa biển Thuận An, TP Huế đã chính thức thông xe.

Hiện công trình cơ bản hoàn thành các hạng mục chính như: thảm bê tông nhựa mặt cầu, hệ thống điện chiếu sáng, lan can, biển báo và sơn kẻ phân làn giao thông đưa vào khai thác bước đầu.

Các hạng mục còn lại như vỉa hè, hệ thống thoát nước cuối tuyến sẽ tiếp tục thi công, dự kiến hoàn thành vào ngày 30-6.

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế làm chủ đầu tư.

Công trình có điểm đầu tại nút giao quốc lộ 49B - cầu Tam Giang và điểm cuối tại nút giao quốc lộ 49A - 49B có tổng chiều dài tuyến khoảng 7,785km, trong đó phần cầu vượt cửa biển Thuận An dài khoảng 2,36km, còn lại phần đường bộ.

Cầu vượt cửa biển Thuận An kỳ vọng sẽ kết nối thông suốt với hệ thống đường bộ ven biển quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hình thành tuyến du lịch ven biển và đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Qua đó, tạo điều kiện phát triển các đô thị ven biển, nâng cao đời sống nhân dân tại các xã, phường ven biển và toàn TP Huế.

VĂN THẮNG