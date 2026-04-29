Ngành đường sắt triển khai tính năng giảm giá linh hoạt sử dụng AI từ ngày 1-5

Từ ngày 1-5, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ triển khai tính năng “Giá vé linh hoạt” ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên hệ thống bán vé điện tử, sớm hơn 2 tuần so với dự kiến.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, sau 1 tuần triển khai thí điểm trên một số mác tàu của tuyến đường sắt Bắc - Nam, tính năng “Giá vé linh hoạt” đã đạt được kết quả tốt. Tổng số vé bán ra là 9.376 vé, đạt doanh thu 2 tỷ đồng, trong đó số tiền giảm giá trực tiếp cho hành khách là 523 triệu đồng.

Tính năng mới đã giúp hiệu suất vận hành tăng trưởng rõ rệt. Cụ thể, hệ số sử dụng chỗ đạt 79%, tăng 9% so với cùng kỳ và 12% so với tháng trước. Hành khách được hưởng khuyến mãi chiếm 10,36% tổng số hành khách toàn đoàn tàu.

Từ ngày 1-5, chương trình sẽ áp dụng cho tất cả các mác tàu. Sau khi đã bán được một phần cho hành trình dài, các chặng ngắn còn lại sẽ được hệ thống AI quét, tính toán và đưa ra mức giảm giá theo từng thời điểm mua vé. Mức giảm nhiều nhất có thể lên tới 35%, tối thiểu là 15%. Với mức giảm này, giá vé tàu có thể tăng sức cạnh tranh với các loại phương tiện khác.

Hành khách có thể dễ dàng trải nghiệm tính năng “Giá vé linh hoạt” tại tất cả các kênh bán vé chính thức của ngành Đường sắt như www.dsvn.vn, vetau.com.vn, các ứng dụng ví điện tử, app bán vé tàu trên điện thoại…

Để đảm bảo tính minh bạch, các loại vé ưu đãi sẽ được hiển thị màu xanh nhạt, cùng với đó là giá vé và số tiền được giảm. Hành khách có thể dễ dàng nhận biết và lựa chọn mức giá phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân.

BÍCH QUYÊN