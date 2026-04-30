Ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, có khá nhiều phương tiện từ trung tâm TPHCM, TP Đồng Nai di chuyển về Vũng Tàu qua đoạn dự án thành phần 2 và 3 đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (vừa thông xe vào ngày 29-4), tình hình lưu thông khá thông thoáng.

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông thoáng trong ngày đầu nghỉ lễ 30-4, 1-5

Theo ghi nhận vào trưa 30-4, khá nhiều phương tiện ô tô dưới 9 chỗ từ cao tốc TPHCM – Long Thành chuyển hướng và từ quốc lộ 51 quay đầu tại điểm giao cắt (phường Long Thành, TP Đồng Nai) tới đường Bưng Môn để nhập vào đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Nhiều thời điểm phương tiện di chuyển chậm tại khu vực ngã 3 đường Bưng Môn - quốc lộ 51, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Tại vị trí nhập làn cao tốc từ đường Bưng Môn, các đơn vị chức năng lắp đặt nhiều biển cảnh báo tốc độ, phương tiện được phép lưu thông, hướng di chuyển; đặc biệt bố trí nhân sự hướng dẫn lái xe đi đúng quy định hoặc yêu cầu chuyển hướng khi bị lạc đường.

Theo ông Trần Thanh Tuấn (người hướng dẫn giao thông tại ngã 3 đường Bưng Môn với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu), các đơn vị tăng cường nhân sự hỗ trợ hướng dẫn giao thông trong những ngày đầu nên đã kịp thời ngăn nhiều phương tiện không được phép lưu thông, chủ yếu là xe hai bánh.

Anh Nguyễn Văn Thanh (ngụ phường Thới An, TPHCM) hồ hởi: "Tôi chọn tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để di chuyển về Vũng Tàu và rất vui khi khoảng cách, thời gian được rút ngắn, tránh được nhiều đoạn ùn tắc trên quốc lộ 51".

