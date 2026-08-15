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Tăng chuyến bay đón khách Nga đến Nha Trang, Phú Quốc

SGGPO

Mùa Đông 2026-2027, các đường bay từ Nga đến Việt Nam sẽ được tăng cường, tập trung vào Nha Trang - Khánh Hòa và Phú Quốc, với mục tiêu đón khoảng 198.000 lượt khách Nga.

Sáng 15-8, Anex Vietnam công bố kế hoạch tăng cường kết nối thị trường khách Nga đến Việt Nam trong mùa Đông 2026-2027, tập trung mở rộng quy mô và tần suất các đường bay đến Nha Trang - Khánh Hòa và Phú Quốc (An Giang).

Theo đó, từ ngày 23-9-2026, Anex Vietnam sẽ khai thác đường bay thẳng Moscow - Cam Ranh (Khánh Hòa) với tần suất 3 chuyến/tuần, nâng lên 5 chuyến/tuần từ tháng 1-2027.

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Du khách nước ngoài đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa)

Tại Phú Quốc, từ ngày 10-10, Anex Vietnam triển khai chương trình bay với tần suất 6 chuyến/tuần. Đây cũng là lần đầu doanh nghiệp hợp tác với Sun PhuQuoc Airways, bên cạnh đối tác hiện hữu là Vietjet Air. Chương trình dự kiến đưa khoảng 13.000-15.000 lượt khách Nga đến Phú Quốc mỗi tháng.

Anex Vietnam đặt mục tiêu đón khoảng 198.000 lượt khách trong cả mùa Đông 2026-2027, tương đương trung bình 33.000 lượt khách/tháng.

Việc tăng cường các đường bay được kỳ vọng góp phần thúc đẩy lượng khách Nga đến Việt Nam, đồng thời mở rộng thị trường quốc tế cho các điểm du lịch biển nổi bật của Việt Nam như Nha Trang - Khánh Hòa và Phú Quốc (An Giang).

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