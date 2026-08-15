Tăng kết nối lữ hành quốc tế, mở rộng thị trường du lịch Việt

Ngày 15-8, tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai), Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày Lữ hành Việt Nam 2026, với sự tham dự của khoảng 550 đại biểu trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ sự kiện, khoảng 110 doanh nghiệp lữ hành quốc tế (buyer) đến từ Philippines, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Nga, các nước CIS và Hàn Quốc tham gia chương trình “Famtrip”, khảo sát sản phẩm, tuyến điểm từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, trải nghiệm dịch vụ và kết nối với doanh nghiệp địa phương.

Quảng bá giới thiệu tour du lịch trải nghiệm văn hóa, cảnh quan Việt Nam

Tại sự kiện, bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, năm 2025, cả nước đón 21,5 triệu lượt khách quốc tế và 135 triệu lượt khách nội địa. Năm 2026, ngành du lịch phấn đấu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa. Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 nhằm kết nối doanh nghiệp, mở rộng giao thương, thu hút khách đến Việt Nam.

Các đại biểu tham dự sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, doanh nghiệp lữ hành là cầu nối đưa tài nguyên thành sản phẩm và du khách đến điểm đến. Gia Lai mong muốn cùng doanh nghiệp xây dựng hành trình, thị trường và sản phẩm mới.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, tỉnh xác định phương châm “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp dẫn dắt, người dân là chủ thể, du khách là trung tâm”, đồng thời cam kết hoàn thiện hạ tầng, nâng chất lượng sản phẩm, nguồn nhân lực và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Các đại biểu ấn nút khởi động Ngày hội Lữ hành Việt Nam

Dịp này, Cục Du lịch Quốc gia phát động thông điệp “Đổi mới sản phẩm - gia tăng giá trị - nâng tầm điểm đến”, tập trung đa dạng hóa sản phẩm, đổi mới trải nghiệm, phát triển du lịch xanh và du lịch đêm gắn với công nghiệp văn hóa, giải trí.

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NGỌC OAI