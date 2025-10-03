Đồng Tháp đặt chỉ tiêu tỷ trọng kinh tế số năm 2025 đạt 15% GRDP

Ngày 3-10, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa ban hành kế hoạch về phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Đồng Tháp sẽ xây dựng các hợp tác xã có ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2025, tỉnh Đồng Tháp đặt chỉ tiêu tỷ trọng kinh tế số đạt 15% GRDP, trong từng ngành lĩnh vực đạt tối thiểu 10%, tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ phấn đấu trên 10%. Đồng thời, 80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức hợp pháp; 80% dân số trưởng thành có định danh điện tử VNeID và 50% có chữ ký số cá nhân và phấn đấu đạt tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số trên 0,7/1.000 dân.

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, để đạt các chỉ tiêu đề ra, tỉnh Đồng Tháp sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: đo lường thúc đẩy phát triển kinh tế số tại địa chỉ https://kinhteso.ptit.edu.vn/; tổ chức triển khai thực hiện chương trình khảo sát, đánh giá mức độ chuyển đổi số tại các ngành, lĩnh vực; hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh kết nối với hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ số.

Song song đó, tỉnh Đồng Tháp sẽ thúc đẩy phát triển Khu Công viên phần mềm Mekong theo Quy hoạch đã được phê duyệt, tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số, thúc đẩy kinh tế số ngành, lĩnh vực.

Đồng thời, tỉnh Đồng Tháp cũng sẽ thúc đẩy kinh tế số 5 nhóm ngành, lĩnh vực trọng tâm: thương mại điện tử, du lịch thông minh, nông nghiệp thông minh, sản xuất thông minh, logistics thông minh, triển khai hạ tầng IoT và đồng bộ hạ tầng tiện ích số và dịch vụ gồm: chữ ký số, thanh toán số, định danh điện tử và xác thực điện tử… Thời gian thực hiện quý 4-2025.

NGỌC PHÚC