Đồng Tháp: Đại hội đầu tiên của Đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp, khởi đầu chặng đường phát triển mới

Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, vào chiều 1-10, đại hội đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về chỉ định tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030, tặng hoa chúc mừng UBKT Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030

Theo đó, Ban Bí thư quyết định chỉ định đồng chí Phan Văn Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ định Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030, gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Lan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp; Đoàn Ngọc Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp; Lê Thị Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp; Trần Bình Phục, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp. Ngoài ra còn có 8 đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại hội cũng công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 34 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Tại Đại hội, các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025, phát biểu bế mạc đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong cho biết, kết quả nổi bật của đại hội là sự nhất trí cao về quan điểm, tư tưởng của đại biểu trong đóng góp vào các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; thống nhất cao đối với các báo cáo do Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 trình trước đại hội.

Các văn kiện vừa nhất trí thông qua được xây dựng bằng tâm huyết, trí tuệ, ý chí của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, là sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào tình hình thực tiễn của Đồng Tháp.

Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đại hội là: Toàn diện - trọng tâm - kết nối - bứt phá và phát triển bền vững, đại hội đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội trong 5 năm qua và đề ra các nhiệm vụ và giải pháp và 5 đột phá chiến lược để giai đoạn 2025-2030 phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, hợp lý và bền vững.

Đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; sự hướng dẫn, sâu sát của các Ban và Văn phòng Trung ương Đảng.

Đại hội thành công còn do có kết quả tốt từ đại hội cấp cơ sở; đó là kết quả của việc phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí trong toàn đảng bộ cùng hướng về mục tiêu chung là sự phát triển của Đồng Tháp, là chất lượng cuộc sống không ngừng nâng cao của nhân dân Đồng Tháp. Và thành công của Đại hội còn là kết quả của tinh thần làm việc nghiêm túc và đầy trách nhiệm của 450 đại biểu đại hội trong hai ngày qua.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà tri ân, chia tay các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 không tái cử

Đại hội đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã khởi đầu cho chặng đường phát triển mới của tỉnh nhà. Đại hội kêu gọi toàn bộ cán bộ, đảng viên, nhân dân Đồng Tháp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, năng động, nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, tạo nên những giá trị mới, đưa Đồng Tháp bứt phá, phát triển mạnh mẽ.

NGỌC PHÚC