Đồng Tháp: Động thổ cống ngăn mặn Trà Tân và cống 26-3

Ngày 20-10, tại xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp tổ chức động thổ gói thầu thi công xây dựng cống Trà Tân và cống 26-3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cống ngăn mặn tại các đầu kênh, rạch ra sông Tiền trên đường tỉnh 864 (giai đoạn 1).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp tổ chức động thổ. Ảnh: MT

Phát biểu tại nghi thức động thổ, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các đơn vị thi công triển khai công trình phải đảm bảo tiến độ, an toàn trong thi công, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thẩm mỹ. Đồng thời, mong muốn người dân bị ảnh hưởng bởi dự án ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để việc triển khai dự án đảm bảo tiến độ, phát huy hiệu quả…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu rút ngắn thời gian thi công khoảng 3 tháng, hoàn thành chậm nhất vào dịp 20-10-2026. Nếu hoàn thành sớm hơn thì UBND tỉnh Đồng Tháp sẽ khen thưởng.

Gói thầu thi công xây dựng cống Trà Tân và cống 26-3 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Công trình có giá trị trúng thầu là hơn 131,2 tỷ đồng, thời gian thi công là 420 ngày.

Cống Trà Tân được thiết kế kiểu lộ thiên bằng bê tông cốt thép M300 gồm 1 khoang cống rộng 26m, cao trình ngưỡng - 5,5m; cầu công tác; đường kết nối; hệ thống điện; hệ thống Scada. Cống 26-3 được thiết kế dạng cống hộp bê tông cốt thép, khẩu độ 2,5m, chiều dài 22m; đường trên cống; hệ thống điện.

Sau khi cống Trà Tân và cống 26-3 hoàn thành, cùng với 6 cống đã đầu tư và cống âu Nguyễn Tấn Thành tạo nên hệ thống cống ngăn mặn, trữ ngọt, ngăn triều cường khép kín, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ hiệu quả sản xuất và phục vụ đời sống người dân.

