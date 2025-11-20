Giá rau xanh, trứng gà tăng cao

Tại TPHCM, giá cả nhiều mặt hàng như rau xanh, trứng gà, trứng vịt tăng cao bất thường trong 2 tuần qua.

Hầu hết mặt hàng rau, củ tại các chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM đều tăng cao so với tháng 10-2025

thị trường rau xanh ở TPHCM những ngày gần đây ghi nhận mức giá tăng chưa từng có. Tại nhiều chợ truyền thống, các loại rau đã tăng trung bình 20.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại chợ An Nhơn (phường An Nhơn), xà lách tăng gấp đôi - từ 20.000 đồng lên hơn 40.000 đồng/kg; cải xanh từ 20.000 đồng lên 30.000-35.000 đồng/kg; rau muống từ 15.000 đồng lên hơn 40.000 đồng/kg…

Tại các chợ Thạch Đà (phường An Hội Tây), chợ Xóm Mới (phường An Hội Đông), chợ Bàn Cờ (phường Bàn Cờ)… cho thấy, phần lớn mặt hàng rau xanh đều tăng giá và cao hơn 30% - 50% so với tháng 10 vừa qua.

Theo các tiểu thương, mưa lũ đã và đang kéo dài ở nhiều địa phương khiến nguồn cung khan hiếm, rau nhập về hư hỏng rất nhiều.

Bà Nguyễn Thị Lê, tiểu thương chợ An Nhơn cho hay, giá rau tăng khiến tiểu thương cũng "nhấp nhổm", không dám nhập nhiều vì sợ không bán hết, do một số khách hàng thấy giá cao nên không mua.

Rau xanh tăng giá quá cao khiến người mua ái ngại

Đại diện các chợ đầu mối tại TPHCM như Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức cho biết, lượng rau nhập về chợ giảm mạnh so với trước, đặc biệt rau ăn lá, tăng 30% - 50% so với ngày thường, thậm chí có loại tăng gấp đôi, gấp ba.

Nhiều người tiêu dùng đang chuyển xu hướng mua rau từ chợ sang siêu thị, hoặc đặt hàng online do lo ngại giá tăng.

Chị Đỗ Vân, ngụ phường Vườn Lài chia sẻ: "Rau ngoài chợ giờ đắt quá, mồng tơi trước đây khoảng 10.000 - 12.000 đồng/bó, nay đã tăng từ 2 đến 3 lần. Trong khi đó, siêu thị bán chỉ khoảng 15.000 đồng".

Giá trứng gà tại các chợ truyền thống ở TPHCM cũng tăng vọt

Tương tự rau xanh, theo thông tin từ các trại chăn nuôi khu vực Đông Nam bộ, giá trứng gà tăng trở lại trong vài tuần gần đây, khoảng 500-700 đồng và hiện đạt 2.600-3.000 đồng/quả.

Tại các chợ truyền thống, giá trứng gà hiện dao động ở mức 3.500-4.000 đồng/quả; trứng vịt đồng 4.000 – 4.200 đồng/quả.

Một quầy hàng rau xanh tại chợ An Nhơn (phường An Nhơn, TPHCM)

Theo Chi cục Thống kê TPHCM, CPI tháng 10 tăng 0,14% so với tháng trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ; mức tăng bình quân 10 tháng đạt 4%. Có 9 trong 11 nhóm hàng hóa ghi nhận tăng giá, trong đó thực phẩm chịu tác động mạnh nhất.

Sở Công thương TPHCM cho biết, đơn vị đang tăng cường triển khai các chương trình bình ổn giá tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các điểm bán lưu động ở khu dân cư. Trong đó, nhiều nhóm hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, trứng, thịt gia cầm, rau củ được ký kết nguồn cung ổn định với nhà sản xuất, đảm bảo giá bán thấp hơn ngoài thị trường từ 5% - 10%.

ĐỨC TRUNG