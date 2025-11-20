Rau xanh tăng 30 – 50%, Saigon Co.op chủ động “hãm nhiệt” thị trường cuối năm

Nhiều tuần qua, giá rau củ tại TPHCM liên tục leo thang 30 – 50% do mưa lớn kéo dài làm đứt gãy nguồn cung, khiến bữa cơm của không ít gia đình rơi vào cảnh “đắt đỏ bất thường”. Trong bối cảnh đó, Saigon Co.op triển khai loạt chương trình bình ổn và ưu đãi sâu đến 30% đối với nhóm rau củ, thịt, thủy hải sản… nhằm hỗ trợ người tiêu dùng, góp phần ổn định mặt bằng giá trên địa bàn thành phố.

Nguồn cung ứng rau xanh tại hơn 800 điểm bán của Saigon Co.op đa dạng, dồi dào

Người tiêu dùng “chóng mặt” xoay sở bữa cơm mỗi ngày

Tại nhiều chợ truyền thống và cửa hàng nhỏ lẻ ở TPHCM, giá rau xanh trong gần nửa tháng qua tăng theo ngày. Rau muống từ 12.000–15.000 đồng/bó lên 20.000–22.000 đồng; cải ngọt, cải xanh tăng gần gấp đôi; xà lách, bắp cải, cà chua, ớt chuông… cũng bị đội giá mạnh.

Một số tiểu thương cho biết nguồn hàng từ Đà Lạt và các tỉnh miền Tây về chợ đầu mối khan hiếm do mưa lớn, triều cường kéo dài khiến nông sản hư hại, thu hoạch chậm và vận chuyển gián đoạn.

Saigon Co.op giảm giá mạnh nhiều nhóm rau, củ, quả để hỗ trợ giảm áp lực cho người tiêu dùng

Ghi nhận sáng 20-11, giá rau củ tại nhiều chợ lẻ tăng tổng thể 30 – 50%, có mặt hàng tăng đến 60% so với cùng kỳ. Sự biến động này khiến chi phí bữa ăn gia đình tăng đáng kể. Bà Lê Thanh Hằng (Phường Tân Định) cho biết: “Một bó rau muống và ít rau cải mà đã gần 40.000 đồng. Mỗi ngày đi chợ đều thấy giá nhích lên, tính ra một gia đình 4 người phải chi thêm vài trăm nghìn mỗi tuần, áp lực lắm nhưng cũng không thể cắt giảm rau xanh”.

Không chỉ các loại rau ăn lá, nhóm củ quả cũng tăng theo. Tại chợ Thị Nghè và chợ Tân Định, cà chua beef, bông cải, cà rốt… đều tăng khoảng 15.000 đồng/kg so với đầu tháng. “Giá cao nhưng chất lượng lại không ổn định vì nhiều hàng bị dập nước, người bán cũng khó xoay sở”, chị Nguyễn Thị Kim Duyên (phường Thạnh Mỹ Tây) chia sẻ.

Thực tế cho thấy, mưa lớn, triều cường làm nhiều diện tích rau màu bị ngập, nguồn cung giảm đột ngột, trong khi nhu cầu cuối năm tăng mạnh. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển phát sinh do thời tiết xấu càng đẩy giá bán lẻ tăng cao, tạo áp lực tâm lý lên người tiêu dùng.

Saigon Co.op giảm mạnh giá thực phẩm để bình ổn nguồn cung

Trước biến động của thị trường, Saigon Co.op cho biết đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp để giữ ổn định nguồn hàng, đặc biệt nhóm rau ăn lá và củ quả – những mặt hàng “lõi” trong giỏ chi tiêu hàng ngày của người dân.

Đại diện Saigon Co.op, cho biết hệ thống đã kích hoạt cơ chế cung ứng linh hoạt, tăng cường thu gom rau xanh từ Đà Lạt và bao tiêu thêm sản lượng từ các hợp tác xã khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ nhằm duy trì nguồn hàng ổn định, giá bán mềm hơn thị trường. Mục tiêu quan trọng nhất là kéo giảm giá, chia sẻ khó khăn với khách hàng trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng nhanh.

Theo thông cáo chính thức, từ 20 – 26-11, Saigon Co.op triển khai Lễ hội rau củ với 100% sản phẩm đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, tích xanh trách nhiệm, truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Nhiều mặt hàng rau ăn lá và củ quả được giảm 10 – 20%, góp phần “hãm nhiệt” cơn tăng giá bất thường trên thị trường. Đây là mức giảm trực tiếp trong thời điểm nguồn cung xã hội đang bị thu hẹp, tạo hiệu ứng tích cực cho nhiều nhóm khách hàng.

Song song với rau củ, Saigon Co.op tổ chức Lễ hội Thịt, giảm 15 – 20% cho thịt heo, bò, gà từ các đơn vị cung cấp lớn. Các sản phẩm thay thế như trứng, nấm, trái cây, thủy hải sản cũng được giảm đến 30% hoặc áp dụng khuyến mãi “mua 1 tặng 1”. Gói giải pháp đa tầng này nhằm giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn cho bữa ăn, hạn chế phụ thuộc vào nhóm hàng đang tăng giá mạnh ngoài thị trường.

Bà Trần Thị Ngọc Tú (phường Thông Tây Hội) cho biết gia đình đã chuyển sang mua rau củ tại Co.opmart gần nhà vì giá “dễ thở” hơn các chợ truyền thống. “Trong khi ngoài chợ, rau muống 20.000–22.000 đồng/bó, ở Co.op mart tôi chỉ mua 15.000–16.000 đồng mà hàng lại tươi. Mấy loại như cải ngọt, cà rốt, bắp cải cũng rẻ hơn. Có chương trình giảm giá nên gia đình tôi tiết kiệm được khá nhiều”, bà nói.

Lượng khách hàng mua nhóm sản phẩm rau xanh tại hệ thống Co.opmart tăng mạnh

Ghi nhận tại Co.opmart Quang Trung (Phường Thông Tây Hội) sáng 20-11, lượng khách tăng khoảng 20% so với tuần trước, tập trung ở khu vực rau củ và thịt tươi sống. Nhân viên siêu thị cho biết các mặt hàng rau ăn lá được bổ sung liên tục trong ngày để đáp ứng nhu cầu tăng cao, đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

Cùng thời điểm này, toàn hệ thống Saigon Co.op cũng tung gói ưu đãi lớn nhất cuối năm – “Thả ga mua sắm, Giá có Co.op lo” với hơn 1.000 sản phẩm giảm sâu đến 49%, từ thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng, hóa phẩm đến đồ gia dụng và hàng nhãn riêng chất lượng cao. Các hình thức ưu đãi chéo như mua nhiều giá tốt, mua 2 tính tiền 1, siêu ưu đãi cuối tuần, tặng quà, tích điểm… được thiết kế để người dân tiết kiệm thực chất trong mùa cao điểm mua sắm.

Một gia đình 4 người với mức chi tiêu trung bình 1–1,5 triệu đồng/tuần có thể tiết kiệm vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng nếu tận dụng trọn bộ ưu đãi. Đây là mức hỗ trợ đáng kể trong bối cảnh giá cả nhiều nhóm hàng hóa đang nằm trong xu hướng tăng.

Saigon Co.op giảm giá các mặt hàng thịt, trứng, thủy sản và ưu đãi hơn 1.000 mặt hàng thiết yếu

Là đơn vị bán lẻ có mạng lưới lớn nhất TPHCM, Saigon Co.op cho biết mục tiêu xuyên suốt là ổn định thị trường, giảm chi phí tiêu dùng và tạo không khí mua sắm lành mạnh cuối năm. Từ việc giữ ổn định nguồn cung rau củ, đến giảm giá thịt, trứng, thủy sản, rồi ưu đãi hơn 1.000 mặt hàng thiết yếu, hệ thống đang thể hiện rõ vai trò “trụ đỡ giá” trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Người tiêu dùng cũng kỳ vọng các chương trình bình ổn sẽ duy trì đến tết: “Nếu giá cứ tăng thế này thì rất khó xoay sở dịp cuối năm. Thấy Saigon Co.op kéo giảm giá kịp thời, tôi mong siêu thị giữ đà này đến giáp tết để người dân nhẹ gánh hơn”, bà Trần Thị Ngọc Tú chia sẻ.