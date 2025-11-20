Chiều 20-11, giá xăng giảm nhẹ

Kỳ điều hành này, giá xăng đồng loạt giảm nhưng mức giảm không đáng kể; còn giá dầu tăng - giảm đan xen.

Chiều 20-11, Văn phòng Bộ Công thương cùng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin: Bộ Công thương đã ban hành văn bản hỏa tốc gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Theo quyết định ngày 20-11 của liên bộ Công thương - Tài chính, kỳ điều hành này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Theo đó, kể từ 15 giờ ngày 20-11, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng như sau: xăng E5RON92 có giá mới là 19.807 đồng/lít (giảm 37 đồng/lít), xăng RON95 có giá mới là 20.542 đồng/lít (giảm 34 đồng/lít), dầu diesel 0,05S là 19.826 đồng/lít (giảm 38 đồng/lít), dầu hỏa là 20.288 đồng/lít (tăng 353 đồng/lít), dầu mazut 180CST 3,5S là 13.739 đồng/kg (giảm 335 đồng/kg).

Bộ Công thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 13 đến 19-11 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ thống nhất sản lượng khai thác dầu trong tháng 12-2025 tăng nhẹ tương tự tháng 10 và 11; OPEC dự báo nguồn cung dầu thế giới sẽ đáp ứng nhu cầu trong năm 2026; Chính phủ Hoa Kỳ mở cửa hoạt động trở lại; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, trong đó có các đợt tấn công mới của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

