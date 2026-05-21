Bộ Công thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị gia hạn chống bán phá giá thép Trung Quốc

Doanh nghiệp sản xuất thép trong nước đề nghị tiếp tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá với một số thép hình chữ H nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ngày 21-5, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) thông tin, cơ quan này đã tiếp nhận và xác nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ yêu cầu điều tra, rà soát cuối kỳ về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo cơ quan này, vào ngày 26-2, Công ty cổ phần Thép Posco Yamato Vina, đại diện ngành sản xuất thép trong nước, đã nộp hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ vụ việc nêu trên. Đến ngày 21-5, cơ quan điều tra xác nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại.

Theo đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan điều tra sẽ thẩm định nội dung hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ Công thương xem xét quyết định việc rà soát này.

Vụ việc thép hình chữ H từ Trung Quốc mang mã AD03 được Bộ Công thương khởi xướng điều tra chống bán phá giá từ tháng 10-2016 theo Quyết định số 3993/QĐ-BCT. Đến tháng 8-2017, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 3283/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hình chữ H nhập khẩu từ Trung Quốc. Năm 2022, Bộ Công thương tiếp tục ban hành Quyết định số 1640/QĐ-BCT về kết quả rà soát cuối kỳ, gia hạn áp dụng biện pháp thêm 5 năm.

