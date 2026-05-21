Kinh tế

Thị trường

Hai túi Hermes của bà Trương Mỹ Lan được đấu giá hơn 14 tỷ đồng

SGGPO

Ngày 21-5, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM đã tổ chức đấu giá trực tuyến đối với hai chiếc túi Hermes bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

2aOboQXxxmGNuimPcPdivsrBxsKY3gnSAw3ZLLrk.jpg
Một trong hai chiếc túi được đấu giá

Trong cùng ngày, hai chiếc túi Hermes bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan đã được đấu giá thành công. Cụ thể:

Tài sản 1: túi xách nhãn hiệu Hermes size 30 màu trắng, không đính đá hay vật liệu gì bên trên; tình trạng đã qua sử dụng, giá khởi điểm hơn 2,3 tỷ đồng. Tiền đặt trước hơn 468 triệu đồng (20% giá khởi điểm).

Thời gian trả giá của phiên đấu giá trực tuyến từ 10 giờ đến 10 giờ 30 ngày 21-5-2026. Giá trúng đấu giá là 2,5 tỷ đồng.

Tài sản 2: túi xách nhãn hiệu Hermes size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; tình trạng đã qua sử dụng, giá khởi điểm hơn 1,7 tỷ đồng. Tiền đặt trước hơn 354 triệu đồng (20% giá khởi điểm).

Thời gian trả giá của phiên đấu giá trực tuyến từ 11 giờ đến 11 giờ 30 ngày 21-5-2026. Giá trúng đấu giá là 11,6 tỷ đồng.

Tin liên quan
BÌNH AN

Từ khóa

Trương Mỹ Lan HERMES túi bạch tạng hơn 14 tỷ đồng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn