Hai túi Hermes của bà Trương Mỹ Lan được đấu giá hơn 14 tỷ đồng

Ngày 21-5, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM đã tổ chức đấu giá trực tuyến đối với hai chiếc túi Hermes bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

Một trong hai chiếc túi được đấu giá

Trong cùng ngày, hai chiếc túi Hermes bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan đã được đấu giá thành công. Cụ thể:

Tài sản 1: túi xách nhãn hiệu Hermes size 30 màu trắng, không đính đá hay vật liệu gì bên trên; tình trạng đã qua sử dụng, giá khởi điểm hơn 2,3 tỷ đồng. Tiền đặt trước hơn 468 triệu đồng (20% giá khởi điểm).

Thời gian trả giá của phiên đấu giá trực tuyến từ 10 giờ đến 10 giờ 30 ngày 21-5-2026. Giá trúng đấu giá là 2,5 tỷ đồng.

Tài sản 2: túi xách nhãn hiệu Hermes size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; tình trạng đã qua sử dụng, giá khởi điểm hơn 1,7 tỷ đồng. Tiền đặt trước hơn 354 triệu đồng (20% giá khởi điểm).

Thời gian trả giá của phiên đấu giá trực tuyến từ 11 giờ đến 11 giờ 30 ngày 21-5-2026. Giá trúng đấu giá là 11,6 tỷ đồng.

