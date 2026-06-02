Bắc bộ, Trung bộ tiếp tục nắng nóng kéo dài, có nơi trên 39 độ C

Ngày 2-6, đợt nắng nóng diện rộng đầu tháng 6 tiếp tục bao trùm nhiều khu vực ở Bắc bộ và Trung bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia (Trung tâm dự báo), nhiệt độ lúc 13 giờ tại Bắc bộ phổ biến 35-36 độ C, một số nơi vượt 36 độ C như Yên Châu (Sơn La) 36,6 độ C, Mai Châu (Phú Thọ) 36,5 độ C, Bắc Mê (Tuyên Quang) 36,5 độ C.

Người tham gia giao thông dừng xe trú nắng dưới các bóng râm khi chờ đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường Dương Đình Nghệ và Vành đai 3 (Hà Nội). Ảnh: PHÚC HẬU

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, nắng nóng diễn ra gay gắt hơn Bắc bộ, với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi vượt 37 độ C. Một số điểm ghi nhận nhiệt độ cao như Hồi Xuân (Thanh Hóa) 37,4 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 37,3 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 37,3 độ C.

Trung tâm dự báo cũng cho biết, những ngày kế tiếp, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực nhưng có diễn biến khác nhau.

Đồ họa có sử dụng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

Cụ thể, ngày 3-6, Bắc bộ nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian nắng nóng tập trung từ khoảng 11 giờ đến 16 giờ.

Sang ngày 4-6, phạm vi nắng nóng ở Bắc bộ có xu hướng thu hẹp, chủ yếu còn tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Tuy nhiên từ ngày 5-6, Bắc bộ nắng nóng diện rộng trở lại (vùng nắng nóng ở đồng bằng mở rộng ra toàn Bắc bộ).

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi duy trì nắng nóng liên tục trong các ngày 3 và 4-6. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi vượt 39 độ C. Thời gian nắng nóng kéo dài từ khoảng 10 giờ đến 17 giờ, độ ẩm thấp nhất phổ biến 45-50%.

Từ ngày 5-6, nắng nóng ở Trung bộ được dự báo mở rộng sang phía Đông tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng tại khu vực này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

PHÚC HẬU