Ngày 15-1, tại xã Nhà Bè, UBND TPHCM đã tổ chức lễ động thổ, xây dựng cầu Cần Giờ. Tham dự chương trình có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Công Vinh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đại diện các sở, ban ngành...

Cầu Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, quy mô 6 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng. Địa điểm xây dựng tại xã Nhà Bè và xã Bình Khánh, TPHCM. Dự án được triển khai theo mô hình PPP-hợp đồng BT, với Masterise Group là nhà đầu tư. Cầu chính vượt sông Soài Rạp dài gần 3 km; vận tốc thiết kế tuyến chính 80km/giờ; thời gian xây dựng từ năm 2026-2029.

Đây là công trình mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt, thay thế phà Bình Khánh, phá thế độc giao đường thủy, mở ra không gian phát triển mới về phía Đông Nam. Vốn ngân sách TPHCM tham gia dự án khoảng 3.428 tỷ đồng; vốn nhà đầu tư khoảng 9.136 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay).

Nghi thức động thổ dự án xây dựng cầu Cần Giờ. Ảnh: MINH HẢI

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh, cho biết quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cùng với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đều xác định khu vực Cần Giờ là một trong các cực tăng trưởng lớn khu vực phía Nam của thành phố.

Các dự án nơi đây hiện đang triển khai như Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ 2.870 ha, khách du lịch dự kiến khoảng 8,89 triệu lượt/năm; Dự án trung chuyển quốc tế Cần Giờ đã được Thủ tướng phê duyệt có khả năng khai thác tàu container 24.000 TEU, tàu trung chuyển 65.000 tấn, sà lan 8.000 tấn. Thực hiện đầu tư, xây dựng khai thác cảng giai đoạn 1 trước năm 2030 nhằm mở rộng phát triển không gian về phía biển, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, du lịch sinh thái và kinh tế biển, đồng thời góp phần nâng cao đời sống người dân và bảo tồn Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.

Chính vì vậy, theo chủ trương đầu tư đã được HĐND thành phố thông qua, dự án xây dựng cầu Cần Giờ đóng vai trò chiến lược, hết sức quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MINH HẢI

Theo đồng chí Nguyễn Công Vinh, dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ hoàn thành sẽ là một trong các biểu tượng mới của thành phố, với thiết kế kiến trúc thẩm mỹ cao đã được phê duyệt, cùng với các dự án kết nối giao thông khác sẽ rút ngắn đáng kể thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, du lịch, dịch vụ. Đồng thời, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa cho người dân Cần Giờ.

UBND TPHCM cam kết sẽ chỉ đạo sát sao, phối hợp chặt chẽ cùng các sở, ngành, địa phương, đơn vị tư vấn, thi công và nhà đầu tư để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định, đạt chất lượng kỹ thuật, an toàn tuyệt đối và sớm đưa vào khai thác phục vụ người dân.

Lãnh đạo TPHCM và đại diện các sở, ban ngành tham dự lễ khởi công. Ảnh: MINH HẢI

MINH HẢI