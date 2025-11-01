Mưa lớn, nhiều nhà dân ở hạ du hồ Kẻ Gỗ ngập sâu

Sáng 1-11, mưa lớn kéo dài kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, nước sông dâng lên khiến nhiều khu dân cư ở vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) bị ngập sâu, chia cắt, cô lập.

Video: Mưa lớn, nhiều nhà dân ở hạ du hồ Kẻ Gỗ bị ngập sâu, cô lập

Có mặt tại xã Cẩm Duệ, phóng viên Báo SGGP ghi nhận, mưa lớn, nước từ thượng nguồn chảy về hạ du đục ngầu, cuồn cuộn, nước trên khu vực sông Ngàn Mọ dâng. Trong khi đó tại hồ chứa Kẻ Gỗ đang điều tiết xả qua tràn để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du, nên hầu hết các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã ở khu vực trũng thấp phía hạ du hồ Kẻ Gỗ như: Tân Mỹ, Mỹ Phú, Mỹ Đông, Thống Nhất... đều bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, có điểm ngập sâu từ 1 đến gần 2m.

Sơ tán người già ở khu vực bị ngập sâu xã Cẩm Duệ đến nơi tránh trú an toàn

Các tuyến đường bị ngập nước, chia cắt nên việc lưu thông bị tê liệt hoàn toàn. Người dân muốn đi ra khỏi nhà, tiếp tế nhu yếu phẩm phải di chuyển bằng thuyền nan hoặc xuồng nhỏ.

Để chủ động ứng phó với thời tiết mưa lũ phức tạp, ngay từ tối 31-10 đến sáng 1-11, người dân nơi đây đã chủ động kê cao các tài sản, di chuyển đồ đạc lên tầng hai, đưa xe máy, ô tô, gia súc và các tài sản khác đến gửi tại nhà văn hóa cộng đồng hoặc các khu vực cao ráo.

Đường ngập sâu, chia cắt, người dân di chuyển chủ yếu bằng thuyền

Nhiều nhà dân ở xã Cẩm Duệ bị ngập nước sâu

Bà Võ Thị Đỉnh (83 tuổi, trú tại thôn 2, xã Cẩm Duệ) được đưa đi sơ tán an toàn

Trưa 1-11, ông Đặng Văn Thành, Trưởng phòng Kinh tế xã Cẩm Duệ, cho biết, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai di dời được khoảng hơn 780 hộ dân với hơn 1.400 nhân khẩu sinh sống ở khu vực trũng thấp, ngập sâu, ven sông Ngàn Mọ đến nơi tránh trú đảm bảo an toàn.

Nhiều khu vực ở xã Cẩm Duệ bị ngập nước sâu

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh, tính đến 7 giờ ngày 1-11, do ảnh hưởng của mưa lớn đã làm 1.458 hộ dân ở xã Cẩm Duệ bị ngập; xã Cẩm Lạc có 203 hộ dân, xã Kỳ Văn có 297 hộ, xã Kỳ Anh 25 hộ, xã Kỳ Khang 130 hộ, phường Vũng Áng 500 hộ, phường Sông Trí 323 hộ, phường Hoành Sơn 34 hộ, xã Kỳ Thượng 24 hộ, xã Kỳ Lạc 169 hộ... bị ngập. Xã Cẩm Duệ bị ngập 46 tuyến đường liên thôn, liên xã với chiều dài 24,6km...

>> Một số hình ảnh PV Báo SGGP ghi nhận cảnh ngập lụt ở xã Cẩm Duệ sáng 1-11:

