Đột nhập cửa hàng Bách Hóa Xanh, trộm hơn 100 triệu đồng

Ngày 30-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang), cho biết đã bắt đối tượng đột nhập cửa hàng Bách Hóa Xanh (khu phố 3, thị trấn Thứ Mười Một, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) lấy trộm hơn 100 triệu đồng.

Nguyễn Văn Đỡ cùng tang vật

Trước đó, công an huyện An Minh nhận được tin báo cửa hàng Bách Hóa Xanh bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản. Lãnh đạo Công an huyện An Minh đã chỉ đạo lực lượng điều tra khẩn trương xuống hiện trường, thu nhận dấu vết, truy vết nóng đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong 24 giờ, các trinh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Đỡ (23 tuổi, ngụ tại ấp 11B, xã Đông Hưng, huyện An Minh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Đỡ tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan công an, Đỡ khai nhận trước đây từng là nhân viên bảo vệ của cửa hàng Bách Hóa Xanh nên biết được nguyên tắc sinh hoạt và cách quản lý của cửa hàng. Do bản thân nghiện cờ bạc, thiếu nợ không có khả năng chi trả nên đột nhập vào cửa hàng Bách Hóa Xanh để phá két sắt lấy trộm 100 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn đến TP Long Xuyên, tỉnh An Giang nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Tại đây Đỡ đã dùng số tiền trộm được để đánh bạc online và thua gần hết số tiền đã trộm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

THÀNH NHƠN