DTR giới thiệu hệ sinh thái phụ kiện mới - The Flagship Ecosystem 2025

Nhà phân phối DTR chính thức giới thiệu Hệ sinh thái phụ kiện mới năm 2025, đánh dấu cột mốc 10 năm phát triển và mở rộng hệ sinh thái phụ kiện công nghệ cao cấp tại Việt Nam.

Đông đảo khách hàng đến với DTR tại sự kiện giới thiệu hệ sinh thái phụ kiện mới

Trong suốt 10 năm qua, DTR đã xây dựng được một hệ sinh thái phân phối phụ kiện công nghệ cao cấp. Hệ sinh thái này quy tụ nhiều thương hiệu quốc tế hàng đầu như ZAGG, mophie, Energizer, Divoom và 9Fit – trải dài từ phụ kiện bảo vệ, pin sạc, thiết bị âm thanh cho đến sản phẩm phong cách sống sáng tạo.

Trên hành trình ấy, thương hiệu ZAGG/mophie luôn là mảnh ghép trụ cột, đồng hành bền bỉ cùng DTR suốt nhiều năm qua, tiên phong trong phân khúc phụ kiện bảo vệ và cung cấp năng lượng cho thiết bị di động cao cấp.

Tại sự kiện, ZAGG/mophie đã vinh danh DTR là nhà phân phối xuất sắc năm 2024 - 2025 khu vực châu Á.

Đây là một sự công nhận đầy ý nghĩa, khẳng định uy tín và vị thế của DTR không chỉ ở Việt Nam mà còn trên bản đồ khu vực.

UAG (Urban Armor Gear) - thương hiệu phụ kiện hàng đầu đến từ Mỹ, được đông đảo người dùng Việt Nam tin tưởng lựa chọn nhờ sản phẩm có khả năng bảo vệ mạnh mẽ theo tiêu chuẩn quân đội và thiết kế tactical nổi bật, cá tính.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi UAG chính thức hợp tác cùng DTR, trở thành mảnh ghép mới trong The Flagship Ecosystem, mở ra hành trình mới đầy hứa hẹn tại thị trường Việt Nam.

PITAKA - thương hiệu cao cấp tiên phong ứng dụng sợi Aramid, nổi bật với triết lý tối giản, sang trọng trong thiết kế và sở hữu công nghệ dệt sợi độc quyền.

Năm 2025 cũng là lần đầu tiên PITAKA chính thức ra mắt hệ sinh thái phụ kiện tại Việt Nam thông qua sự hợp tác cùng DTR, hứa hẹn mang đến làn gió mới đầy ấn tượng, bổ sung sắc thái khác biệt cho hệ sinh thái phụ kiện di động cao cấp.

Tại sự kiện, đại diện các thương hiệu UAG và PITAKA đã trao Chứng thư phân phối chính thức cho DTR, góp phần khẳng định cột mốc hợp tác chiến lược và cam kết phát triển lâu dài tại thị trường Việt Nam.

Suốt 10 năm qua, hành trình phát triển của DTR luôn có sự đồng hành bền bỉ của hơn rất nhiều đối tác bán lẻ toàn quốc và các đơn vị báo chí, truyền thông. Các đối tác không chỉ là cầu nối đưa sản phẩm chính hãng đến tay người tiêu dùng, mà còn là những mảnh ghép tạo nên sức mạnh, góp phần định vị DTR trên thị trường phụ kiện cao cấp.

Tại sự kiện The Flagship Ecosystem 2025, DTR vinh danh và gửi thư cảm ơn đến các đối tác bán lẻ và đối tác truyền thông, đơn vị báo chí, như một lời tri ân sâu sắc trên hành trình 10 năm qua.

Ông Nguyễn Đỗ Đức Dũng, Tổng Giám đốc DTR chia sẻ: “10 năm vừa qua là hành trình của sự đồng hành và tin tưởng. Mỗi thương hiệu quốc tế, mỗi đối tác bán lẻ, mỗi đơn vị truyền thông, báo chí chính là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh The Flagship Ecosystem. Với sự gia nhập của UAG và PITAKA, cùng sự gắn bó bền bỉ của ZAGG, mophie và nhiều thương hiệu khác, DTR cam kết tiếp tục mang đến những sản phẩm phụ kiện đẳng cấp, dịch vụ tận tâm và chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam”.

Buổi giới thiệu The Flagship Ecosystem 2025 không chỉ là dịp kỷ niệm 10 năm của DTR mà còn là lời khẳng định cho tầm nhìn dài hạn: Xây dựng một hệ sinh thái phân phối khác biệt, bền vững và mang lại giá trị cho cả thương hiệu, đối tác và người tiêu dùng...

