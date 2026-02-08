Xã hội

Lãnh đạo TPHCM thăm, tặng quà tết đến người cao tuổi, hộ nghèo

Chiều 8-2, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn đã đi thăm, chúc tết các gia đình tiêu biểu tại phường Bình Tiên và phường Bình Tây, nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Đi cùng đoàn có đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; lãnh đạo phường Bình Tiên và phường Bình Tây.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc thọ cụ Hồ Thị Quới (sinh năm 1926). Tại nhà cụ Quới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình cuộc sống của cụ và gia đình.

pWF2AmF0GwAAAZw84DNnYWYAYXUEYXMaAAWSig.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao thiếp mừng thọ 100 tuổi và quà của Chủ tịch nước Lương Cường đến cụ Hồ Thị Quới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã trao thiếp mừng thọ 100 tuổi và quà của Chủ tịch nước Lương Cường đến cụ Hồ Thị Quới. Trong thiếp mừng thọ 100 tuổi, Chủ tịch nước Lương Cường chúc cụ Hồ Thị Quới luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc; tiếp tục động viên con, cháu vun đắp gia đình, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2736312865832978464(2).jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà tết của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến cụ Hồ Thị Quới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, TPHCM luôn quan tâm, thực hiện tốt chính sách đối với người cao tuổi, phát huy vai trò của người cao tuổi trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí kính chúc cụ Hồ Thị Quới dồi dào sức khỏe, sống trường thọ, là rường cột, chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu và gia đình.

2011303622576566464-4174-7468.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn công tác trao quà đến các gia đình tiêu biểu, gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại phường phường Bình Tiên và phường Bình Tây. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, trao quà tết đến các gia đình tiêu biểu, gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại phường Bình Tiên và phường Bình Tây.

* Tối 8-2, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến dự chương trình “Bữa cơm đoàn kết - Tết đoàn viên” Xuân Bính Ngọ 2026 tại phường Bình Phú.

Cùng đến dự có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, và 40 công nhân, 500 hộ dân của phường Bình Phú.

Trong chương trình, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác và lãnh đạo phường Bình Phú, các nhà tài trợ đã trao 500 phần quà đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường.

z7514805307160_813cae128f1cbee2701a2b8f2b57c12c.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác của lãnh đạo TPHCM trao quà đến người dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú Lê Thị Kim Thủy cho biết, đây là hoạt động chăm lo nhằm chia sẻ yêu thương, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Một số hình ảnh tại chương trình:

z7514870009384_7edd51b7e3214699ec889ee401587d9a.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng lì xì đến công nhân
z7514869983433_d7be3239c87afcbb3dbacb3c7491f4b4.jpg
Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trao quà tết
z7514869986973_06f1a38833901dd8894a9fb0c8b79e06.jpg
Đồng chí Tăng Hữu Phong trao quà tết
z7514869933664_958c80c59ebe3726300e13b9cbd0cbe6.jpg
Người dân đến dự bữa cơm đoàn kết, tết đoàn viên
VĂN MINH

