Xã hội

Hàng trăm người tham gia hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh

Hàng trăm tình nguyện viên ở tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia hiến 620 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. 

Sáng 8-2, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” lần thứ 18 năm 2026.

Đông đảo tình nguyện viên tham gia chương trình “Chủ nhật đỏ”

Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, chương trình đã thu hút hàng trăm tình nguyện viên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tham gia.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã thu về 620 đơn vị máu đảm bảo an toàn, để bổ sung vào kho lưu trữ máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Số máu này sẽ kịp thời phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội đầu xuân năm 2026.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu
DƯƠNG QUANG

