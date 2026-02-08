Xã hội

Va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô trên đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang

SGGPO

Sáng 8-2, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

b139de4f555edb00824f3.jpg
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 40 phút cùng ngày, tại Km346, đoạn qua xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), xảy ra va chạm giữa 2 xe tải và 2 xe khách.

Vụ tai nạn khiến 1 người bị thương nặng là tài xế xe khách bị mắc kẹt trong cabin; hành khách và các tài xế còn lại kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Giao thông trên tuyến ùn tắc kéo dài nhiều kilômét.

c81e2267a97627287e672.jpg
Phần đầu của một ô tô khách bị biến dạng sau va chạm

Lực lượng chức năng đã tạm thời cấm đường, mở điểm quay đầu khẩn cấp tại khu vực xảy ra tai nạn, đồng thời phân luồng phương tiện ra quốc lộ 1 qua địa bàn xã Diên Khánh.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa điều động nhiều xe cứu thương đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang nằm hoàn toàn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; dài 83,35km, điểm đầu nối phía Nam cửa hầm Cổ Mã (xã Đại Lãnh) gần quốc lộ 1, điểm cuối giao với cao tốc Nha Trang – Cam Lâm.

Tin liên quan
HIẾU GIANG

Từ khóa

cao tốc Vân Phong – Nha Trang tai nạn liên hoàn an toàn giao thông tai nạn giao thông xe khách Khánh Hòa cảnh sát giao thông

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn