Va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô trên đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Sáng 8-2, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 40 phút cùng ngày, tại Km346, đoạn qua xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), xảy ra va chạm giữa 2 xe tải và 2 xe khách.

Vụ tai nạn khiến 1 người bị thương nặng là tài xế xe khách bị mắc kẹt trong cabin; hành khách và các tài xế còn lại kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Giao thông trên tuyến ùn tắc kéo dài nhiều kilômét.

Phần đầu của một ô tô khách bị biến dạng sau va chạm

Lực lượng chức năng đã tạm thời cấm đường, mở điểm quay đầu khẩn cấp tại khu vực xảy ra tai nạn, đồng thời phân luồng phương tiện ra quốc lộ 1 qua địa bàn xã Diên Khánh.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa điều động nhiều xe cứu thương đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang nằm hoàn toàn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; dài 83,35km, điểm đầu nối phía Nam cửa hầm Cổ Mã (xã Đại Lãnh) gần quốc lộ 1, điểm cuối giao với cao tốc Nha Trang – Cam Lâm.

HIẾU GIANG