Miền Bắc: Mưa rét diện rộng, người buôn hoa kiểng tết bị thiệt hại

Ngày 8-2, một khối không khí lạnh ẩm đã ảnh hưởng đến Hà Nội và nhiều khu vực miền Bắc, gây mưa diện rộng, nền nhiệt giảm mạnh so với những ngày trước đó.

Theo số liệu quan trắc vào chiều 8-2 của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống còn 14 độ C. Tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, nhiệt độ thấp hơn, phổ biến 11-13 độ C; một số nơi như Lạng Sơn, Cao Bằng ghi nhận 11-12 độ C. Thời tiết nhiều mây, mưa kéo dài, trời rét đậm trên diện rộng.

Quất cảnh đổ ngả nghiêng tại các điểm bán hoa kiểng tết ở Hà Nội sáng 8-2 do mưa gió. Ảnh: HỮU GIANG

Tại Hà Nội, mưa gió và rét kéo dài trong ngày 8-2 ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Ở một số chợ hoa tết, lượng khách giảm so với những ngày trước.

Quất tết đổ la liệt tại các chợ hoa tết ở Hà Nội, ngày 8-2. Ảnh: VTV

Thời tiết mưa, rét cũng khiến việc chăm sóc, vận chuyển hoa kiểng gặp khó khăn. Tại khu vực ngoại thành, nông dân hạn chế ra đồng thu hoạch rau màu do mưa lạnh và rét buốt.

Không khí lạnh về, gió mạnh làm đổ các chậu quất cảnh chờ khách mua ở tỉnh Nghệ An. Ảnh: FB QUỐC DŨNG

Cơ quan khí tượng - thủy văn dự báo ngày 9-2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống Trung Trung bộ, trong khi Bắc bộ nằm sâu trong khối không khí lạnh. Nhiệt độ tại Bắc bộ giảm phổ biến 7-10 độ C, Bắc Trung bộ giảm 1-3 độ C so với trước khi không khí lạnh tràn về. Bắc bộ rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế trời rét, có nơi rét đậm.

Trong quá trình di chuyển xuống Trung bộ, không khí lạnh gây mưa rào tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Trong khi đó, thời tiết TPHCM và Nam bộ trong những ngày tới ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C, cao nhất 30-34 độ C.

PHÚC VĂN