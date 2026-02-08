Rộn ràng ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” ở nhiều phường, xã của TPHCM

Ngày 8-2, nhiều phường, xã tại TPHCM đã diễn ra các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng, chung tay chăm lo người dân khó khăn trước thềm năm mới.

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Sài Gòn tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Trao quà tết đến người dân phường Sài Gòn

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa: trao tặng cây xanh, tặng quà, thi gói bánh chưng – bánh tét, trò chơi dân gian, gian hàng phúc lợi…

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn, khẳng định ngày hội là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần lấy nhân dân làm trung tâm trong mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thi gói, nấu bánh chưng - bánh tét tại ngày hội

Trao quà tết đến người dân phường Sài Gòn

Trao quà tết đến người dân phường Sài Gòn

Tại ngày hội, phường Sài Gòn tặng gần 530 phần quà tết với tổng kinh phí hơn 390 triệu đồng đến các hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn, người yếu thế trên địa bàn.

Thi gói, nấu bánh chưng - bánh tét

* Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xóm Chiếu cùng các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn phường tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình”, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham dự.

Triển khai hiệu quả mô hình khu phố “Đoàn kết – Nghĩa tình – Tự quản”

Điểm nhấn của ngày hội là lễ ký kết liên tịch giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và Công an phường nhằm triển khai hiệu quả mô hình khu phố “Đoàn kết – Nghĩa tình – Tự quản”.

Hoạt động này góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hưởng ứng phong trào xây dựng đô thị xanh – sạch – đẹp, thân thiện môi trường, Ban Công tác Mặt trận 23 khu phố của phường cũng đăng ký thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình của những ngày giáp tết, Ban tổ chức đã trao hơn 90 phần quà đến đoàn viên, hội viên và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phường Xóm Chiếu trao quà tết đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hội thi trang trí lịch tết, khai bút đầu xuân và trang trí – gói quà tết cũng được tuyên dương, khen thưởng, tạo thêm không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng trước thềm năm mới.

* Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM phối hợp phường Tân Uyên tổ chức chuỗi chương trình “Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng” Xuân Bính Ngọ 2026.

Trong chuỗi chương trình, LĐLĐ Thành phố đã trao tặng quà tết, vé tàu, vé xe, vé máy bay cho đoàn viên, người lao động về quê đón tết cùng gia đình.

Trao quà tết đến công nhân hoàn cảnh khó khăn

Trao quà tết đến công nhân tại chương trình

Dịp này, LĐLĐ TPHCM ra mắt “Điểm phúc lợi đoàn viên” phục vụ công nhân lao động, với mức giá giảm từ 10-50% so với thị trường. Điểm phúc lợi đặt ngay tại Quảng trường phường Tân Uyên.

Công nhân mua hàng tết với giá giảm đến 50% tại điểm phúc lợi

Điểm phúc lợi được hình thành nhằm cung cấp các mặt hàng thiết yếu, dịch vụ cần thiết với giá ưu đãi, chất lượng bảo đảm, giúp công nhân lao động giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt, nhất là trong dịp tết.

* Cùng ngày, Bảo tàng – Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức lễ trao giải cuộc thi “Thiết kế, trang trí thiệp Xuân” năm 2026 với chủ đề “Sắc Xuân Việt - Hồn Tết quê hương”.

Nhiều tác phẩm tại cuộc thi khá độc đáo

Cuộc thi thu hút khoảng 350 thí sinh là học sinh, sinh viên, giáo viên, công nhân, viên chức và người dân đang sinh sống, học tập, làm việc tại TPHCM tham gia. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 30 giải cá nhân cho các tác phẩm xuất sắc.

HỒNG HẢI - ĐÌNH DƯ - THÁI PHƯƠNG - TRÚC GIANG