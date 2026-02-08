Trang bị kiến thức cho người lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội

Hội nghị nhằm trang bị kiến thức cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI xây dựng chương trình hành động ứng cử hiệu quả và khả thi, phát huy bản sắc và thế mạnh cá nhân.

Ngày 8-2, tại TPHCM, Ủy ban Công tác đại biểu phối hợp cùng Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức hội nghị bồi dưỡng dành cho người lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI là phụ nữ, người dân tộc thiểu số khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ.

Dự hội nghị có 160 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI là phụ nữ, người dân tộc thiểu số và ứng cử làm ĐBQH hoạt động chuyên trách ở Trung ương đến từ các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ.

Đại biểu dự hội nghị tập huấn. Ảnh: XUÂN KHU

Hội nghị tập huấn diễn ra trong một ngày, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI sẽ được giới thiệu khái quát về Quốc hội, quy trình bầu cử; sự tham gia của phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số tại Quốc hội; kinh nghiệm lựa chọn nội dung chương trình hành động của người ứng cử là phụ nữ, dân tộc thiểu số; kỹ năng xây dựng và trình bày chương trình hành động...

Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội nhấn mạnh, hội nghị góp phần giúp các ứng viên ĐBQH, đặc biệt đối với người ứng cử là phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số tự tin và trang bị đầy đủ hành trang cần thiết trước cuộc vận động bầu cử.

Hội nghị trang bị kỹ năng cần thiết để các ứng viên xây dựng được hình ảnh người đại diện tiêu biểu trong mắt cử tri.

Thông qua kiến thức thu nhập tại hội nghị, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI chủ động xây dựng chương trình hành động ứng cử hiệu quả và khả thi hơn.

Lãnh đạo Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội cũng lưu ý, các ứng viên tuân thủ việc thực hiện vận động bầu cử đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính dân chủ, công khai, bình đẳng; chinh phục niềm tin của cử tri bằng tài năng, tâm huyết và phẩm chất đạo đức của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

