Chuyện tết nội, tết ngoại

Khi ngày Tết Nguyên đán đến bên thềm cũng là lúc mỗi gia đình, các cặp vợ chồng trăn trở với nhiều lo toan để chuẩn bị cho một cái tết vui vẻ, trọn vẹn và đủ đầy. Trong đó, chuyện đón tết ở quê nội hay quê ngoại cũng là một chủ đề luôn được quan tâm bàn tán, không chỉ với thế hệ đi trước mà với cả giới trẻ hôm nay.

Gia đình bên nhau vui vẻ và hạnh phúc trong những ngày tết. Ảnh: THU HƯỜNG

Khéo thu xếp chuyện đón tết

Với người Việt Nam, Tết Nguyên đán là dịp quan trọng và ý nghĩa bậc nhất trong năm khi gắn với những nghi thức, tập tục văn hóa truyền thống của dân tộc. Tết cũng là lúc nhà nhà sum vầy, người người quây quần bên nhau cùng chào đón một năm mới an vui. Song với nhiều gia đình, chuyện đón tết ở đâu vẫn là nỗi bận tâm mỗi khi tết đến xuân về. Không ít cặp vợ chồng phát sinh tranh cãi, “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” khi chưa thống nhất được địa điểm ăn tết.

Là một cặp vợ chồng trẻ ở độ tuổi U30 sinh sống và làm việc ở TPHCM, Phương Nam (27 tuổi) và Mỹ Linh (24 tuổi) có nhìn nhận và quan điểm rõ ràng về hôn nhân. “Chúng mình còn trẻ nên khi kết hôn, cả hai mới bắt đầu “làm quen” với những trách nhiệm và bổn phận mới, việc ứng xử và đối đãi với gia đình hai bên cũng vậy. Tết này là tết đầu tiên làm vợ chồng, chúng mình dự định sẽ về ăn tết nội ngoại mỗi bên vài ngày, phụ giúp và mua sắm cho hai bên như nhau, tránh để bên nào thiệt hơn”, Mỹ Linh chia sẻ. Theo Mỹ Linh, việc vun vén cho hôn nhân bền vững cần sự thỏa thuận và tôn trọng của hai vợ chồng trong mọi việc, bao gồm cả những vấn đề của ngày tết.

Cùng là một cặp đôi trẻ tuổi, gia đình của Nguyễn Kim Duyên (26 tuổi, quê Đồng Nai) và người chồng xuất thân từ Hà Nội có cách đón tết khác biệt hơn. Quê nhà của Kim Duyên và chồng cách nhau đến hơn ngàn cây số, khiến việc vẹn toàn đôi bên gặp nhiều thử thách. Sau cùng, cả hai nhất trí “quê ai nấy về”, sau tết lại về chung tổ ấm. Kim Duyên cho biết: “Thú thật là ban đầu quyết định này cũng vấp phải sự phản đối của hai gia đình. Tuy nhiên sau khi vợ chồng giãi bày tâm tư, kiên trì thuyết phục thì phụ huynh cũng chấp thuận cho mong muốn của hai đứa. Mình và chồng đều muốn được đón tết bên ba mẹ thân sinh vì ba mẹ đều lớn tuổi rồi, mỗi cái tết đều quý giá”.

Quan điểm hiện đại của người trẻ

Ngày tết gần kề, trên mạng xã hội xuất hiện vô số dòng tâm sự xoay quanh những băn khoăn, e ngại của giới trẻ như đối mặt với hỏi han về lương bổng, hối thúc dựng vợ gả chồng, chuyện biếu tết cho gia đình… Đặc biệt, việc suy ngẫm tết về nhà chồng hay nhà vợ cũng là một chủ đề thu hút sự quan tâm của nhiều người, kể cả đối với những người trẻ còn độc thân. Dưới một bài đăng tham khảo ý kiến về quê ăn tết, bình luận của Tuấn Trần (25 tuổi, quê Hưng Yên, sống và làm việc tại Hà Nội) nhận được nhiều sự đồng tình: “Tôi và bạn gái đã bàn bạc thẳng thắn về việc sau này sẽ về quê ăn tết thế nào. Chúng tôi nghĩ rằng, mỗi năm ăn tết một nhà, luân phiên hai bên nội ngoại là tốt nhất. Quan trọng là làm sao để tết thì cả hai vợ chồng đều phải vui vẻ và hạnh phúc”.

Khác với thế hệ xưa, các cặp vợ chồng trẻ hiện nay có quan niệm, cần thống nhất các khía cạnh trong đời sống hôn nhân trước khi đi đến cam kết lâu dài hơn, việc đón tết ra sao, ở đâu cũng không ngoại lệ. Tuấn Trần bày tỏ: “Dù chúng tôi chưa đi đến hôn nhân nhưng khi đã nghiêm túc với mối quan hệ thì tôi nghĩ rằng việc bàn luận để có tiếng nói chung về những vấn đề tế nhị như tài chính, nhà cửa, con cái… ngay từ đầu là điều cần thiết. Như chuyện ăn tết, nếu mỗi người một ý và không hài lòng, không vui vẻ thì sau này sẽ dễ rạn nứt lắm”. Đồng tình với ý kiến trên, nhiều bạn trẻ cũng bình luận cho rằng, cần xác định rõ mong muốn trước khi kết hôn để tránh trường hợp bất đồng ý kiến và tranh cãi đáng tiếc về sau.

Chuyện đón tết ra sao không thể phân định đúng sai. Mỗi gia đình, mỗi cặp vợ chồng có hoàn cảnh, điều kiện khác biệt, cũng như quan điểm và mong muốn riêng về cuộc sống. Dù quyết định ăn tết quê nội, quê ngoại hay ở bất cứ đâu, khi gia đình hòa thuận, yên vui thì tết luôn trọn vẹn. Sau cùng, điều quan trọng nhất trong dịp Tết Nguyên đán vẫn là cùng nhau sẻ chia những phút giây hân hoan chào đón một năm mới an lành và tràn ngập tình yêu thương.

LAN VY