Thêm mùa xuân đầm ấm đến với mọi nhà

Ngày 7-2, thời điểm cận Tết Bính Ngọ 2026, tại nhiều phường, xã trên địa bàn TPHCM, không khí xuân lan tỏa qua hàng loạt hoạt động văn hóa, an sinh xã hội. Tất cả đều hướng đến mục tiêu sẻ chia, đưa mùa xuân đến với mọi người, mọi nhà đầm ấm, trọn vẹn.

Phường Vũng Tàu trao hàng ngàn phần quà tết đến người neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: QUANG VŨ

Xuân đoàn kết -Tết nghĩa tình

Tại khu phố 19, phường Tân Sơn Hòa, Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” diễn ra với nhiều hoạt động mang đậm không khí tết truyền thống, như: gian hàng ẩm thực; gói bánh chưng, bánh tét; góc trò chơi dân gian và khám mắt miễn phí cho người dân. Ở liên khu phố 84 - 85 - 86, phường Hiệp Bình, ngày hội được tổ chức với các nội dung: trang trí “Góc phố ngày tết - Xuân Bính Ngọ năm 2026”, gói và nấu bánh tét, múa lân, văn nghệ, bữa sáng 0 đồng và phiên chợ xuân 0 đồng chia sẻ yêu thương.

Ở phường Gia Định, Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” diễn ra với nhiều hoạt động, như: hội thi trang trí không gian tết Việt, bữa ăn đại đoàn kết, phiên chợ hàng Việt xuân Bính Ngọ, khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người già neo đơn, hộ khó khăn. Hơn 1.000 phần quà tết đã được trao đến các hộ cận nghèo, trẻ mồ côi do dịch Covid-19 và người lao động khó khăn...

Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” tại Trường THCS Bàn Cờ cũng thu hút đông đảo người dân và kiều bào tham gia với các hoạt động, như: gói bánh chưng, trang trí cành mai, trò chơi dân gian, gian hàng ẩm thực và hội thi “Mâm cỗ ngày Tết”. Chương trình “Siêu thị nụ cười không đồng” cùng các hoạt động chăm lo tết đã hỗ trợ nhiều hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người cao tuổi neo đơn và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

San sẻ yêu thương

Không khí đón xuân cũng rộn ràng tại phường Tân Hưng với Ngày hội “Mừng xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh”. Ngày hội diễn ra trong hai ngày 7 và 8-2 tại Công viên Tân Hưng với nhiều hoạt động gắn với phong tục tết cổ truyền, như: hội thi trang trí góc xuân, trang trí tuyến đường, tuyến hẻm xanh, sạch, đẹp; hội thi gói bánh chưng, bánh tét, trang trí mai đào, mâm ngũ quả; lễ hội ẩm thực buffet chay và các gian hàng 0 đồng phục vụ người dân. Phường còn trao 317 suất quà cho các hộ khó khăn và tặng quà cho 45 học sinh mồ côi trên địa bàn.

Trong khi đó, hơn 2.000 công nhân, người lao động được hỗ trợ kiểm tra xe, thay nhớt miễn phí tại ngày hội “Tết đoàn viên - 2.000 chuyến đi an toàn” do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TPHCM tổ chức. Chương trình còn trao 400 phần quà tết, mỗi phần trị giá 500.000 đồng; đồng thời tổ chức khám mắt và kiểm tra thể chất miễn phí cho người tham gia, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 560 triệu đồng. Tương tự, tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM, chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy 2026" đã đưa 2.000 sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết bằng các chuyến xe miễn phí đến các tỉnh miền Trung.

Nhà văn hóa Sinh viên TPHCM phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân từ triệu tấm lòng vàng” - Xuân Bính Ngọ năm 2026. Trong chương trình, ban tổ chức đã trao 700 phần quà tết (mỗi phần trị giá 1,3 triệu đồng, gồm quà trị giá 800.000 đồng và tiền mặt 500.000 đồng) cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn TPHCM, chưa có điều kiện về quê đón tết cùng gia đình. “Xuân từ triệu tấm lòng vàng” là hoạt động do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM (nay là Nhà văn hóa Sinh viên TPHCM) khởi xướng từ năm 1999. Đến nay, đã hỗ trợ cho 33.000 lượt học sinh, sinh viên.

Ngày hội “Xuân yêu thương” lần thứ 13 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM tổ chức cũng diễn ra với nhiều không gian văn hóa, như: viết thư pháp, trang trí góc xuân, thi món ngon ngày tết, không gian “Tết an toàn - Tết văn minh”, “Tết xanh - Lì xì xanh”. Ban tổ chức đã trao hơn 250 phần quà tết cho cán bộ hội, hội viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và thanh niên khuyết tật... Cùng chủ đề "Xuân yêu thương", Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú đã tổ chức cho hơn 50 trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tham gia sân chơi thiếu nhi, tham dự tiệc buffet, nhận quà mừng năm mới (trị giá 2 triệu đồng/phần quà)...

Các hoạt động hướng về cộng đồng nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026 còn được mở rộng ra ngoài địa bàn trung tâm thành phố. Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường: Lái Thiêu, Thuận An, An Phú, Thuận Giao và Bình Hòa phối hợp tổ chức chương trình “Xuân biên cương, ấm tình dân quân” tại xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai; trao 100 phần quà cho các gia đình khó khăn và 10 suất học bổng cho học sinh hiếu học. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu chủ trì tổ chức Phiên chợ yêu thương với 22 gian hàng 0 đồng; trao 1.000 phần quà đến người già neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật…

Phường Hòa Hưng tổ chức Ngày hội “Vì sức khỏe cộng đồng” lần thứ 2, thu hút hơn 500 người dân tham gia khám bệnh, tư vấn sức khỏe và nhận thuốc miễn phí. Người dân được siêu âm, đo điện tim, kiểm tra các bệnh về huyết áp, tim mạch, cơ xương khớp và nhận phiếu xét nghiệm miễn phí đường huyết, mỡ máu.

NHÓM PV