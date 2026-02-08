Thủ tướng yêu cầu lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa

Ngày 8-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; khai thác hiệu quả dư địa của chính sách tài khóa để hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác thực hiện mục tiêu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn, nợ công, bội chi ngân sách nhà nước trong giới hạn quy định.

Bộ Tài chính khẩn trương triển khai hiệu quả nghị quyết về việc thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa; rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên thị trường, nhận diện kịp thời các khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách, thủ tục hành chính… để có giải pháp hỗ trợ khả thi, hiệu quả, sát thực tiễn, trong đó tập trung nghiên cứu các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tài chính, tín dụng; khẩn trương nghiên cứu và hoàn thiện "Cổng một cửa đầu tư quốc gia", báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-2.

Ngân hàng Nhà nước chủ trì điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; theo dõi sát diễn biến lạm phát, tỷ giá, lãi suất, thanh khoản… để điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, mềm mại, không "gây sốc", "giật cục", có lộ trình, phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô, quy mô nền kinh tế và mục tiêu chính sách tiền tệ; tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định tỷ giá, lãi suất và tăng dự trữ ngoại hối.

Ngân hàng Nhà nước điều hành tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp, công bố, công khai, minh bạch và tùy diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường để có điều chỉnh phù hợp, kịp thời; khẩn trương hoàn thiện báo cáo về việc nghiên cứu các giải pháp huy động ngoại tệ và vàng miếng để thu hút nguồn ngoại tệ và vàng miếng trong dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thường trực Chính phủ về việc nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan thực hiện các giải pháp tập trung thúc đẩy sản xuất nông nghiệp; bảo đảm cân đối cung, cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhất là các mặt hàng thực phẩm thiết yếu.

Các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, nhất là các công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia; quyết liệt triển khai các giải pháp để thực hiện mục tiêu giải ngân đầu tư công năm 2026 đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao…

PHAN THẢO