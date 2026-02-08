Đồng chí Võ Văn Minh nhận được tín nhiệm 100% của cử tri nơi cư trú

Ngày 8-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Bình (TPHCM) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình.

Quang cảnh hội nghị

Người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 là đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trương ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Người ứng cử ĐB HĐND phường Đông Hòa, nhiệm kỳ 2026-2031 là đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Hòa.

Đồng chí Võ Văn Minh trao đổi với cử tri tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện phường Tam Bình thông qua tiêu chuẩn của ĐBQH, ĐB HĐND TPHCM và ĐB HĐND phường Đông Hòa; giới thiệu tóm tắt tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử theo quy định của pháp luật.

Chủ trì hội nghị cũng giới thiệu lý lịch trích ngang của người được giới thiệu ứng cử.

Sau đó, các cử tri đã có ý kiến nhận xét đối với đồng chí Võ Văn Minh và đồng chí Lê Anh Tuấn.

Đồng chí Võ Văn Minh trò chuyện với cử tri khu phố 15, phường Tam Bình

Cử tri Trịnh Văn Đức, khu phố 15, cho biết, đồng chí Võ Văn Minh và đồng chí Lê Anh Tuấn xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng. Thời gian qua, hai đồng chí đã phát huy tốt truyền thống cách mạng của gia đình trong cuộc sống và trong quan hệ xã hội.

Gia đình hai đồng chí quan hệ tốt với xóm giềng, thể hiện tốt tinh thần đoàn kết, tương thân, tương trợ trong lối xóm; đồng thời chấp hành, tham gia tốt các cuộc vận động, phong trào, sự kiện của địa phương.

Cử tri Trịnh Văn Đức nhận xét hai đồng chí luôn gương mẫu, gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nơi cư trú và hàng xóm láng giềng

Cử tri Trịnh Văn Đức cũng nhận xét, đồng chí Võ Văn Minh và đồng chí Lê Anh Tuấn luôn gương mẫu trong việc gìn giữ mối quan hệ với Đảng ủy nơi cư trú; tham gia sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú và xây dựng khu phố với vai trò của đảng viên.

Hai đồng chí cư xử hòa đồng, gần gũi với láng giềng; thể hiện rõ phẩm chất, uy tín của người đảng viên. Các đồng chí cũng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Cử tri Trịnh Văn Đức bày tỏ tín nhiệm, giới thiệu đồng chí Võ Văn Minh ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND TPHCM và đồng chí Lê Anh Tuấn ứng cử ĐB HĐND phường Đông Hòa.

Cử tri nêu ý kiến

Cử tri Lê Khánh Xuân, khu phố 15 cũng nhận xét, hai đồng chí đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử.

Theo cử tri Lê Khánh Xuân, hai đồng chí là những công dân gương mẫu, luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương. Đối với hàng xóm láng giềng, hai đồng chí thường xuyên kết nối, chia sẻ với mọi người.

Đồng quan điểm, cử tri Lê Đình Thức đánh giá cao phẩm chất đạo đức, lối sống của hai đồng chí Võ Văn Minh và Lê Anh Tuấn, cùng gia đình các đồng chí.

Cử tri Lê Đình Thức mong muốn khi được tín nhiệm trúng cử, hai đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, tiếp tục trau dồi phẩm chất đạo đức và tích cực tham gia đóng góp cho địa phương.

Đồng chí Võ Văn Minh cảm ơn tình cảm của các cử tri dành cho hai ứng cử viên

Thay mặt ứng cử viên, đồng chí Võ Văn Minh cảm ơn tình cảm và các ý kiến đóng góp của cử tri.

Đồng chí Võ Văn Minh khẳng định, nếu được tín nhiệm trúng cử sẽ nỗ lực làm tròn trách nhiệm của người đại biểu do dân bầu, phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến HĐND Thành phố và diễn đàn Quốc hội.

Đồng chí cũng khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Với 100% cử tri nơi cư trú tham dự biểu quyết tán thành, hội nghị đã nhất trí giới thiệu đồng chí Võ Văn Minh ứng cử ĐBQH khóa XVI, ĐB HĐND TPHCM và đồng chí Lê Anh Tuấn ứng cử HĐND phường Đông Hòa, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Võ Văn Minh sinh năm 1972, ngụ tại phường Tam Bình, TPHCM. Đồng chí vào Đảng năm 1998, chính thức năm 1999. Trình độ: Thạc sĩ ngành kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, Cử nhân Luật, Cử nhân ngành cung cấp điện, Cử nhân chính trị. Trong quá trình công tác, đồng chí được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Ba. Đồng chí Lê Anh Tuấn sinh năm 1979, ngụ tại phường Tam Bình, TPHCM. Đồng chí vào Đảng năm 2007, chính thức năm 2008. Trình độ: Thạc sĩ kinh tế, Cử nhân ngành Quản lý công nghiệp; Cử nhân Luật; Cao cấp Lý luận chính trị.

THU HƯỜNG