Rà soát, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ và đường cao tốc trong dịp tết

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có công điện yêu cầu các đơn vị tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ và đường bộ cao tốc dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội Xuân 2026 và phục vụ bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp.

Trong đó, các đơn vị phải hoàn thành các hạng mục thiết yếu của trạm dừng nghỉ (nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, nhà tạm) và đường ra, vào đấu nối với đường cao tốc trước ngày 15-2.

Bên cạnh đó, các đơn vị bố trí sẵn chóp nón bảo đảm giao thông và biển báo “Chú ý xe đỗ” tại các tuyến đường cao tốc trong giai đoạn phân kỳ đầu tư. Đối với các đoạn đường cao tốc có tốc độ khai thác chênh lệch quá một cấp tốc độ (20 km/h), các đơn vị phải bố trí đoạn quá độ dài ít nhất 2km với tốc độ trung gian.

Đồng thời, các đơn vị cần tổ chức vận hành, khai thác thử nghiệm 4 trung tâm quản lý giao thông để phục vụ công tác quản lý, theo dõi tình hình giao thông và xử lý sự cố trên đường cao tốc trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026.

Cùng với việc bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, các đơn vị cần rà soát biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thi công trên đường bộ đang khai thác; chủ động phương án điều tiết, phân luồng giao thông khi có ùn tắc.

Đặc biệt, trên các tuyến đường cao tốc phân kỳ đầu tư có 4 làn xe, làn dừng xe khẩn cấp không liên tục đang quy định tốc độ khai thác tối đa 90 km/h cho các loại xe, các đơn vị cần nghiên cứu thí điểm điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa phù hợp với từng loại xe nhằm nâng cao an toàn giao thông.

Với các đoạn tuyến có điều kiện khai thác hạn chế như độ dốc dọc lớn, dốc dọc kéo dài, đoạn đường đi qua khu vực thường xuyên có sương mù ảnh hưởng đến tầm nhìn và các trường hợp bất lợi khác, các đơn vị liên quan cần nghiên cứu điều chỉnh tốc độ khai thác cho phù hợp; rà soát để sửa đổi, bổ sung báo hiệu đường bộ trên đường cao tốc, các nhánh kết nối trước khi vào và ra khỏi đường cao tốc; bổ sung thông tin số điện thoại của cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến, cơ quan quản lý đường bộ, người quản lý sử dụng đường cao tốc, cơ sở y tế phục vụ cứu nạn…

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu, trong khoảng thời gian trước, trong, sau dịp Tết Nguyên đán 2026 và thời gian tổ chức bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, các đơn vị cần bố trí tuần đường 24/24 giờ trong trường hợp cần thiết.

Ban quản lý dự án, các cơ quan được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đường bộ có trách nhiệm chỉ đạo nhà thầu khắc phục hư hỏng, xuống cấp công trình, thiết bị trong thời gian bảo hành; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật khi xảy ra tai nạn giao thông do thực hiện bảo hành không kịp thời.

